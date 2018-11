Kasia Tusk gratuluje rodzicom na Instagramie. Wyjątkowa rocznica

Kasia Tusk na Instagramie zdradziła, że Małgorzata i Donald Tuskowie obchodzą w 26 listopada 40. rocznicę ślubu. • Fot. Instagram.com/makelifeeasier_pl

ych dwoje obchodzi dziś 40. rocznicę ślubu. Najcieplejsze gratulacje dla mojej mamy i taty" - post o takiej treści pojawił się w poniedziałkowe popołudnie na instagramowym koncie Kasi Tusk.Córka Donalda i Małgorzaty Tusków opublikowała zdjęcie rodziców. Jej post w ciągu kwadransa polubiło ponad 5 tys. osób. "Piękna rocznica! Życzę Pani Rodzicom kolejnych lat pełnych miłości, uśmiechu i wszystkiego co piękne!"; "Cudowna para wszystkiego dobrego na dalsze wspólne lata"; "Wspaniała rocznica. Wszystkiego dobrego dla rodziców" - brzmią komentarze.Córka Małgorzaty i Donalda Tusków do wpisu na temat 40. rocznicy ślubu rodziców dodała także wymowny osobisty wątek. "I możecie być pewni, że spróbujemy Was pokonać!" - napisała na koniec. Czym zdaje się tylko potwierdzać ostatnie spekulacje o dużych zmianach w jej życiu osobistym "Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień... Nie myśl Kasieńko, że to takie proste" - odpisał jej w komentarzach Donald Tusk.