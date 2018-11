Szef MSZ niczym Petru. Czaputowicz też nie wie, gdzie zaatakowała Rosja

Jacek Czaputowicz mówił w poniedziałek o rosyjskiej napaści na morzu... Azorskim. • Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

O

Szef dyplomacji wśród „dobrze poinformowanych”. Ukraina nad morzem Azorskim... Pytanie, czy z taką geografią trafią na posiedzenie RB ONZ w Nowym Jorku (USA)? pic.twitter.com/mIfXtGrNL8 — Mirosław Suchoń (@MiroslawSuchon) 26 listopada 2018

kazuje się, że Jacek Czaputowicz - podobnie jak Ryszard Petru - nie zna się na geografii i nie wie, gdzie Rosjanie napadli okręty ukraińskie. Szef polskiej dyplomacji w najnowszym wywiadzie również mówił o "Morzu Azorskim".Minister spraw zagranicznych powinien wiedzieć, z kim i w jaki sposób prowadzić negocjacje, żeby jak najwięcej osiągnąć ku chwale ojczyzny. Trochę na geografii także powinien się więc znać. W przeciwnym wypadku dochodzi do sytuacji, gdy szef dyplomacji mówi o tym, że Rosjanie zaatakowali Ukrainę na... "Morzu Azorskim".Aż chciałoby się zapytać, gdzie Rzym, a gdzie Krym. Nawet nie ma czegoś takiego jak "Morze Azorskie". Są tylko Azory, czyli 9 należących do Portugalii wysp wulkanicznych na Atlantyku. Jednak to nie tam zaatakowali Rosjanie okręty ukraińskie, tylko w Cieśninie Kerczeńskiej, wąskim przesmyku łączącym Morze Czarne z Morzem Azowskim."Pytanie, czy z taką geografią trafią na posiedzenie RB ONZ w Nowym Jorku (USA)?" – śmieje się na Twitterze Mirosław Suchoń, wiceprzewodniczący klubu poselskiego Nowoczesna. Ale faktem jest, że jego niedawny szef Ryszard Petru też zaliczył dziś wpadkę , podczas której mówił o rosyjskiej napaści na "Morzu Azorskim".Ciekawe, jak daleko stamtąd do San Escobar , "odkrytego" swego czasu przez byłego szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego.