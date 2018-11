Europoseł PiS mówi głosem Kremla. "Podsycanie konfliktu na rękę prezydentowi Ukrainy"

Ryszard Czarnecki twierdzi, że największym beneficjentem wprowadzenia na Ukrainie stano wojennego po rosyjskim ataku będzie... prezydent Poroszenko. • Fot. Jakub Włodek/Agencja Gazeta

Ukraina. A tu PiS-owska logika: Rosjanie staranowali i zajęli okręty ukraińskie, żeby Poroszenko mógł przełożyć wybory. Kto nie wierzy, niech przeczyta. #ScenariuszPisanyCyrylicą pic.twitter.com/xVvHRVVeU4 — Bartłomiej Sienkiewicz (@BartSienkiewicz) 26 listopada 2018

Paradoksalnie, to w interesie Kijowa byłby teraz okresowy wzrost napięcia w Donbasie. Inaczej stan wojenny kompletnie nieczytelny.

Właściwa eskalacja w relacjach ros-ukr po ogłoszeniu autokefalii. I wówczas reżim stanu wojennego może przydać się władzom do pacyfikacji protestów. — Adam Eberhardt (@adam_eberhardt) 26 listopada 2018

W odpowiedzi na działania rosyjskiej straży granicznej strona ukraińska oskarża Rosję o akt agresji wojennej i zapowiada wprowadzenie stanu wojennego, czego nie zrobiła przez 5 lat wojny. Wewnątrzpolityczna gra Poroszenki łatwiejsza do odczytania niż przebieg samego incydentu. — Adam Eberhardt (@adam_eberhardt) 26 listopada 2018

ały świat widział, że to Rosja zaatakowała ukraińskie okręty wojenne, a tymczasem Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości zasugerował, że do eskalacji konfliktu mogło dojść, bo rzekomo jest to na rękę prezydentowi... Ukrainy. Ryszard Czarnecki w rozmowie z Konradem Piaseckim na antenie TVN "tłumaczył" widzom zawiłe meandry polityki wschodniej. Polityk PiS zauważył, że wojna między Rosją i Ukrainą de facto ma miejsce już od kilku lat i nigdy nie wprowadzano stanu wojennego. Jego wprowadzenie teraz miałoby być na rękę przede wszystkim prezydentowi Petro Poroszence.Przypomnijmy, że w niedzielę miała miejsce seria wydarzeń, które światowe media opisują jako agresywny atak Rosji na Ukrainę . Staranowano jeden z okrętów ukraińskich, inny ostrzelano. Są ranni. Późnym wieczorem Rosjanie dokonali abordażu i przejęli okręty Ukrainy. Rosja uzurpuje sobie prawo do Morza Azowskiego, nad którym sprawuje kontrolę od czasów aneksji Krymu.Prezydent Poroszenko podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego w związku z agresją Rosji. Dokument czeka jeszcze na przegłosowanie przez Radę Najwyższą Ukrainy. Przepisy o stanie wojennym między innymi zakazują zgromadzeń, pozwalają na internowanie obywateli i zakazują przeprowadzania wyborów.Zdaniem Ryszarda Czarneckiego największym wygranym rosyjskiego ataku ma być prezydent Ukrainy. Co ciekawe, nie jest w tym stanie odosobniony. Niemal dokładnie to samo twierdzi Kreml oraz... dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt.Zadaniem Ośrodka jest opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych. Opracowania OSW spływają na biurka najważniejszych polityków w kraju i wpływają na kształt polskiej polityki wschodniej.I być może to jest rozwiązaniem zagadki, dlaczego Andrzej Duda śledził w niedzielę transmisję z dziecięcej Eurowizji, zamiast odnieść się do wydarzeń w Cieśninie Kerczeńskiej.