Wymowne zachowanie Orbána. Tak Węgry reagują po ataku Rosji

Polska dyplomacja już dawno wydała oświadczenie w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie. #Węgry milczą. #kropka_hu — Dominik Héjj (@kropka_hu) 26 listopada 2018

Szef MSZ Szijjártó #Węgry o sytuacji na #Ukraina mówi z perspektywy Stowarzyszenia Kultury Węgrów Zakarpackich , których bezpieczeństwo jest ‚nadzwyczaj ważne’. Jak powiedział minister, ‚oczywiście wieść o tym, że u naszego sąsiada ma być wprowadzony stan wojenny jest zła’. — Dominik Héjj (@kropka_hu) 26 listopada 2018

ęgierski przywódca Viktor Orbán jak dotąd nie zabrał głosu w sprawie rosyjskiego ataku na ukraińskie okręty na Morzu Azowskim. Podobnie długo zachowywali się inni członkowie węgierskich władz. Dlatego,by nie narazić się swojemu potężnemu sojusznikowi Władimirowi Putinowi?Stanowisko w sprawie ataku Rosji na Morzu Azowskim szybko i stanowczo zajęły między innymi Francja, Niemcy, a nawet Turcja. A co u naszych rzekomo strategicznych sojuszników z Budapesztu? "Polska dyplomacja już dawno wydała oświadczenie w związku z atakiem na Morzu Azowskim, podczas którego Rosjanie ostrzelali ukraińskie jednostki" – zauważał w poniedziałkowe popołudnie polsko-węgierski politolog Dominik Héjj‏.Węgierski rząd długo milczał. Nie zająknął się na ten temat nawet rzecznik rządu Zoltán Kovács, który w poniedziałek gościł w Warszawie i miał świetną okazję do skomentowania sytuacji w regionie."Jeśli się ono [stanowisko Węgier - red.] pojawi, najpewniej duży akcent zostanie położony na mniejszość węgierską na Zakarpaciu. Pytanie w jakiej formie czy koncyliacyjnej czy bardziej stanowczej, roszczeniowej" – ocenił Héjj w kolejnym komentarzu do zachowania węgierskich władz. I się nie pomylił.Późnym popołudniem głos w imieniu Węgier zabrał szef tamtejszego MSZ Péter Szijjártó. Brzmiał on jednak zupełnie inaczej niż to, co na temat rosyjskiej agresji mówili wcześniej inni europejscy przywódcy. Węgierski rząd skupił się bowiem na skrytykowaniu... Ukrainy. Ekipie Orbán nie spodobało się, iż zaatakowani Ukraińcy rozważają wprowadzenie stanu wojennego.Przypomnijmy, że kilka tygodni temu związki z Władimirem Putinem Viktorowi Orbánowi w ostrych słowach wypomniał Donald Tusk. – Jeśli popierasz Putina i nie jesteś przeciwko atakowaniu Ukrainy, nie jesteś chrześcijańskim demokratą – powiedział szef RE na kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Helsinkach.