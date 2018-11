Stan wojenny na Ukrainie. Rada Najwyższa poparła Poroszenkę

Rana Najwyższa Ukrainy zatwierdziła dekret prezydenta Poroszenki o wprowadzeniu na terytorium Ukrainy stanu wojennego. • Fot. Twitter / Petro Poroszenko

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 390/2018

Про рішення РНБО України від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні" https://t.co/e0wDlNmgMK pic.twitter.com/MSZ6ygGaSo — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) 26 listopada 2018

Є чітко зафіксований факт агресії РФ проти України на Азовському морі. Чого чекав Путін? Він чекав, щоб ми повторили долю Грузії. Щоби дали привід для пролиття крові сотень тисяч українців. Для того, щоб ми втратили підтримку світу. Але Україна пішла абсолютно іншим шляхом pic.twitter.com/tDGGKq1CMB — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 listopada 2018

ada Najwyższa Ukrainy przegłosowała dekret prezydenta Petro Poroszenki o wprowadzeniu na terenie Ukrainy stanu wojennego w związku z napaścią Rosji na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej. Za było 276 deputowanych, przeciwko tylko trzydziestu.W związku z niedzielnym atakiem Rosji na ukraińskie okręty wojenne prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał w poniedziałek dekret o wprowadzeniu stanu wojennego w całym kraju. Żeby wszedł w życie, musiała go jeszcze zatwierdzić Rada Najwyższa. Większość deputowanych po kilku godzinach obrad opowiedziała się za wprowadzeniem stanu wojennego.W myśl ukraińskiego prawa, stan wojenny został wprowadzony na dwa miesiące i może oznaczać, że w każdej chwili będzie ogłoszona powszechna mobilizacja. Opozycja podczas debaty dowodziła, że to oznaczałoby, iż nie odbędą się zaplanowane na marzec wybory prezydenckie. Obawiano się, że prezydent wykorzystuje konflikt z Rosją dla umocnienia swojej pozycji.On sam zastrzegał jeszcze przed głosowaniem, że domaga się wprowadzenia stanu wojennego tylko na miesiąc. Ostatecznie stan wojenny ma potrwać do 25 stycznia, jednak deputowani przegłosowali także, że wybory prezydenckie mają odbyć się 31 marca 2019 roku. Wyraźnie domagała się tego ukraińska opozycja.– Poprosiłem o dodanie do dekretu o stanie wojennym klauzuli, która da mi prawo wydać rozkaz otworzenia ognia, jeśli rosyjski żołnierz przejdzie granicę Ukrainy – mówił dziś do parlamentarzystów prezydent Poroszenko. Wojna z Rosją, która de facto tli się od czasów bezprawnej aneksji Krymu , wkrótce może rozgorzeć na dobre. Teraz wystarczy jedna iskra.