"Nie ma ważniejszych rzeczy do zrobienia?". Tu radni chcą zawierzyć miasto Matce Bożej

Kilku radnych Piotrkowa Trybunalskiego chce zawierzyć miasto Matce Bożej. Zdziwieni są nawet duchowni. Na zdjęciu peregrynacja obrazu Maryi w Piotrkowie w 2009 r. • Fot. Marcin Wojciechowski / Agencja Gazeta

Prezydent miasta oraz rada miasta świadomi bogactwa duchowego i kultu maryjnego, który przez wieki był obecny w Piotrkowie Trybunalskim pragną w sposób szczególny związać miasto z Najświętszą Maryją Panną, Królową Polski. Wsłuchując się w głos ruchów i wspólnot katolickich działających na terenie naszego miasta, chcemy zawierzyć wszystkie sprawy Piotrkowa Trybunalskiego Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Dla jednych to będzie miły gest, dla innych pewnie szok, że rada postanowiła sięgnąć tak wysoko... Opublikowany przez Piotrków Trybunalski NaszeMiasto.pl Niedziela, 25 listopada 2018

uż w środę grupa piotrkowskich radnych będzie próbowała zawierzyć Matce Boskiej swoje miasto. To wywołało sprzeciw reszty Rady Miasta. Zdziwieni są nawet lokalni duchowni.Jak pisze lokalny portal piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl, głosowanie nad zawierzeniem Matce Bożej Piotrkowa Trybunalskiego będzie jedną z pierwszych decyzji, jakie podejmie nowo wybrana Rada Miasta.Jest już także stanowisko, które będzie poddane pod głosowanie:To pomysł Mariana Błaszczyńskiego, wybranego kilka dni temu na przewodniczącego rady. Startował on z prezydenckiego ugrupowania "Razem dla Piotrkowa". Od dawna związany jest też z lokalnym PiS-em.Podobno całe 9-osobowe ugrupowanie pod kierownictwem Błaszczyńskiego popiera ten pomysł, ale żaden z radnych nie wie, skąd wzięła się ta idea. Niektórzy twierdzą nawet, że nie widzieli treści projektu uchwały.Druga strona piotrkowskiej rady miasta nie jest chętna do miejskich zawierzeń. – Jestem zszokowana, że rada ma podejmować takie stanowisko. Rozumiem, że to ukłon w stronę kościelnego elektoratu ugrupowania pana prezydenta – powiedziała portalowi Marlena Wężyk-Głowacka z Koalicji Obywatelskiej.Co ciekawe, lokalni duchowni delikatnie mówiąc, są zdziwieni taką inicjatywą. – Piotrków został już oddany w szczególną opiekę Matce Bożej Piotrkowskiej. A Matka Boża, to Matka Boża, niezależnie od tego, w jakim wizerunku – stwierdził Gracjan Kubica, gwardian klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej, która została patronką miasta w XVIII wieku.źródło: piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl