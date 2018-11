"Megafonowa dyplomacja". Znany dyplomata PiS ocenił, co jest nie tak z ambasador USA

Witold Waszczykowski ocenił postępowanie ambasador Georgette Mosbacher. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

– Jeśli pani ambasador USA będzie prowadziła taką jawną, megafonową dyplomację, to nie będzie to służyło interesom polsko-amerykańskim – powiedział były szef dyplomacji Witold Waszczykowski w rozmowie z Radiem Zet.Według Waszczykowskiego, który odniósł się do sprawy listu Georgette Mosbacher skierowanego do Mateusza Morawieckiego, ambasador miała prawo a nawet obowiązek interweniować, ale powinna robić to dyskretniej i delikatniej.– W Stanach Zjednoczonych jest taki zwyczaj, że na placówki raz wysyła się zawodowych dyplomatów, raz ludzi z biznesu. Tu trafiła pani z biznesu – ocenił były szef MSZ.Waszczykowski uznał za pochopną decyzję wicepremiera Jarosława Gowina, który miał odwołać spotkanie z ambasador USA po tym, jak dowiedział się o liście. – Ja bym nie odwołał tego spotkania, ja bym porozmawiał, przedstawił polskie interesy, wytłumaczył, że trzeba reformować, także media – ocenił Waszczykowski.Przypomnijmy, że prawica zagotowała się po ujawnieniu listu ambasador USA Georgette Mosbacher do premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o sprawę prokuratorskich działań wobec pracowników stacji TVN, którzy prowadzili dziennikarskie śledztwo w sprawie środowisk neonazistowskich w Polsce.Jak dowiedział się prawicowy tygodnik "Do Rzeczy", ambasador Mosbacher w liście do premiera Morawieckiego stwierdziła, że USA nie będą tolerować krytyki pod adresem dziennikarzy TVN , wypowiadanej przez polskich polityków.źródło: Radio Zet