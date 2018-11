To dlatego ambasador USA tak rozdrażniła PiS. Wyciekł jej list do Morawieckiego

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher miała wysłać do premiera Mateusza Morawieckiego list ws. działań władz wobec telewizji TVN. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Kiedy w polskim #Sejm mówiłem o ludziach którzy pod zdjęciem Hitlera i swastyką hajlują to byłem przekonany,że to garstka idiotów i imbecyli. Byłem naiwny. Wyglada na to, że była to ohydna, odrażająca i dewastującą wizerunek Polski w świecie prowokacja. Co na to właściciele TVN? — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 16 listopada 2018

Skomplikowana sprawa. Pani ambasador poczyna sobie, jakby była nie w Polsce, ale Bantustanie. I to nie jest kwestia tego, że ostatnie trzy lata amerykańskich dyplomatów nauczyły, że mogą sobie pozwolić na takie zachowanie, ale że po prostu są od lat przyzwyczajeni, że ulegamy ich naciskom. "Do Rzeczy"

.@jbrudzinski o dziennikarzach produkujących fake newsy: Ilekroć będę uważał, że należy krytykować media, to będę to robił https://t.co/FL2mnkG2XL — wPolityce.pl (@wPolityce_pl) 26 listopada 2018

o dlatego Krystyna Pawłowicz grzmi, że ambasada USA chce obalić polskie władze. I także z tego powodu Jarosław Gowin odwołał spotkanie z Georgette Mosbacher. Jak ustalił tygodnik "Do Rzeczy", pani ambasador wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego list, który w kręgach rządowych odebrany został jako niedyplomatyczny, a wręcz arogancki.Sprawa dotyczy prokuratorskich działań wobec pracowników stacji TVN, którzy prowadzili dziennikarskie śledztwo w sprawie środowisk neonazistowskich w Polsce. Do mieszkania operatora telewizji przed weekendem wkroczyli funkcjonariusze ABW . Po weekendzie Piotr Wacowski miał usłyszeć prokuratorskie zarzuty za to, że w trakcie dziennikarskiej prowokacji wykonywał gesty nazistowskiego pozdrowienia. Śledczy jednak z zarzutów się wycofali Jak dowiedział się tygodni "Do Rzeczy", ambasador Mosbacher w tej sprawie napisała list do premiera Morawieckiego. Stwierdziła w nim, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować krytyki pod adresem dziennikarzy stacji TVN, wypowiadanej przez polskich polityków. Ambasador miała też napisać, że za niedopuszczalny uważa fakt, iż osoby publiczne podważają wiarygodność stacji TVN i podkreśliła, że dziennikarze są niezależni.Z informacji tygodnika wynika, że specjalny akapit w liście ambasador poświęciła szefowi polskiego MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu.A poszło właśnie o powyższy wpis. Według "Do Rzeczy" ambasador USA w Polsce oceniła komentarz szefa polskiego MSWiA jako "niesłychany".List Georgette Mosbacher wywołał oburzenie w polskich kręgach rządowych. – Trudno uznać ten list za pismo mające charakter dyplomatyczny. Ton pisma jest niezwykle arogancki – ocenił rozmówca tygodnika, osoba z bliskiego otoczenia Mateusza Morawieckiego.Oficjalnie przedstawiciele polskiego rządu nie chcą listu komentować. Jedyna dość jasna reakcja to decyzja Jarosława Gowina . Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego odwołał spotkanie z ambasador Mosbacher.Do doniesień tych pośrednio odniósł się szef MSWiA. Joachim Brudziński poinformował, że "ilekroć będze uważał, że należy krytykować media, to będzie to robił".źródło: dorzeczy.pl