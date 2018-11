"Na mieście się tak mówi". Poseł PiS sugeruje, że TVN jest finansowany przez Rosję

Ta wypowiedź nie polepszy nadwyrężonych stosunków polsko-amerykańskich. • Fot. Łukasz Głowala / Agencja Gazeta

Ambasador USA @USAmbPoland pisze do @MorawieckiM. @mhorala @pisorgpl w #TOKFM: Służby amerykańskie dbają o amerykański kapitał. TVN ma kapitał amerykański, chociaż niektórzy mówią, ze rosyjski... pic.twitter.com/BgLm2SOw58 — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) 27 listopada 2018

Szef sejmowej komisji śledczej ds. VAT publicznie spekuluje, że za TVN, prywatną stacją telewizyjną amerykańskiego koncernu ,... stoi rosyjski kapitał. — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) 27 listopada 2018 Na mieście mówią że Horała został prezydentem Gdyni — Piotr Landowski (@PiotrLandowski) 27 listopada 2018

e wtorkowej rozmowie w radiu TOK FM, poseł PiS Marcin Horała zasugerował, że w TVN wcale nie zainwestował amerykański gigant telewizyjny. Szef komisji ds. wyłudzeń VAT-u widzi tam zupełnie inne wpływy.W porannej rozmowie w radiu TOK FM, poseł Marcin Horała musiał spodziewać się pytania o list ambasador USA do polskiego premiera , dotyczący relacji między oboma krajami, które miałyby zależeć od poszanowania przez polskie władze wolności mediów. To oczywiste nawiązanie do zapowiedzi postawienia zarzutów operatorowi TVN-u, który brał udział w prowokacji przeciwko polskim neonazistom.Jak się okazało, były kandydat PiS na prezydenta Gdyni i szef komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT twierdzi, że wspomniany list to "informacja z drugiej ręki".– Nie wiem, to nie było pismo do mnie. Nie widziałem go [pisma ambasador USA do premiera Morawieckiego] i chyba nikt go nie widział tak naprawdę. To jakieś relacje z drugiej ręki. Ale cóż, służby dyplomatyczne USA i USA zawsze dbają również o kapitał amerykański, zagraniczny, a ta akurat stacja [TVN] jest, zdaje się, kapitałem amerykańskim, choć są tacy co mówią, że rosyjskim. Nie badam. Na mieście się tak mówi – stwierdził.Wypowiedź już krąży po mediach społecznościowych i doczekała się już komentarzy, także złośliowych.Przypomnijmy, tygodnik "Do Rzeczy" twierdzi, że ambasador Mosbacher w liście do premiera Morawieckiego stwierdziła, że USA nie będą tolerować krytyki pod adresem dziennikarzy TVN, wypowiadanej przez polskich polityków.