Mówi, że go wrobiono, bo chciał ujawnić tajemnicę śmierci Leppera. W tle afery miliony dla PiS

To w tym procesie pojawił się wątek pieniędzy ze SKOK-ów przekazywanym politykom PiS. • Fot. Przemek Wierzchowski/Agencja Gazeta

.@RadioZET_NEWS 6.12 sąd zdecyduje, czy szef KR Władysław Serafin wróci do aresztu.W czasie jego procesu podejrzany w aferze SKOK Wołomin Piotr P. zeznał, że przekazywał pieniądze politykom PiS. Serafin zapewnia, że wrobiono go w aferę, bo chciał ujawnić tajemnicę śmierci Leppera — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) 27 listopada 2018

- Twierdzenie Piotra P. o rzekomym przyjmowaniu przez polityków #PiS pieniędzy ze #SKOK Wołomin to absurdalne pomówienie - powiedział @SasinJacek .https://t.co/t9wGlI0PA8 — PolskieRadio24.pl (@PR24_pl) 24 listopada 2018

yły szef Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i członek Samoobrony Władysław Serafin wkrótce znów stanie przed sądem, który zdecyduje o jego ewentualnym powrocie do aresztu. Zarzuty wobec niego dotyczą sprawy SKOK-u Wołomin. Związkowiec od początku twierdzi, że został wrobiony w sprawę, ponieważ chciał ujawnić tajemnicę śmierci Andrzeja Leppera.Jak informuje reporter Radia Zet Mariusz Gierszewski, o powrocie do aresztu byłego szefa Krajowego Związku Rolników i polityka Samoobrony , sąd ma zdecydować w czwartek 6 grudnia. Przypomnijmy, chodzi o aferę SKOK-u Wołomin. Władysław Serafin oskarżony jest o wypranie niemal 21 milionów złotych. Ma postawionych w sumie ponad sto zarzutów.Sam oskarżony twierdzi, że jest niewinny, a w aferę podwarszawskiego SKOK-u został wrobiony. Miało to powstrzymać go przed ujawnieniem tajemnicy śmierci Andrzeja Leppera.Jednak przy okazji procesu, na jaw wyszła jeszcze jedna afera. Piotr P., główny podejrzany w aferze, zeznał, że jeden z najważniejszych współpracowników premiera Jacek Sasin ma być w gronie "czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości", którym pieniądze ze SKOK-u miał przekazywać . W czasie zeznań, Piotr P. mówił o "kopertach z pieniędzmi" wielokrotnie przekazywanymi Jackowi Sasinowi i dwóm senatorom z PiS.– To absurdalne pomówienie – tak na rewelacje Piotra P. zareagował minister Sasin.