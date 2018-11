Politycy PiS zamieszani w aferę SKOK Wołomin? Ujawniono zeznania, które zapowiadają trzęsienie ziemi

Mózg afery SKOK Wołomin miesza w tę sprawę m.in. niezwykle wpływowego w PiS Jacka Sasina. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

.@RadioZET_NEWS Jeden z głównych podejrzanych w aferze SKOK Wołomin pomawia trzech polityków PiS, że brali pieniądze ze SKOK. Piotr P. złożył takie zeznanie 21 listopada przed Sądem Okręgowym Warszawa Praga w procesie szefa Kółek Rolniczych Władysława Serafina. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) 24 listopada 2018

Będzie się działo. Czekam na wnioski @PK_GOV_PL o uchylenie parlamentarzystom PiS immunitetów i areszt. Jeżeli prawo jest równe dla wszystkich. #AferyPiS #OśmiornicaPiS https://t.co/5XcQ90LACz — Stanisław Gawłowski (@StGawlowski) 24 listopada 2018

olacy szybko mogą zapomnieć o aferze KNF. Wszystko za sprawą ujawnionych przez Radio ZET informacji, zapowiadających wybuch zupełnie nowego skandalu z udziałem czołowych przedstawicieli partii rządzącej. Apogeum zdaje się bowiem osiągać afera SKOK Wołomin, w którą zamieszany ma być m.in. szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.Jak doniosło w sobotę Radio ZET, jeden z najważniejszych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego ma być w gronie "czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości", którym pieniądze miał przekazywać Piotr P., czyli główny podejrzany w aferze SKOK Wołomin Powagi aferze tej dodaje fakt, iż nie są to jedynie pomówienia medialne. O przekazywaniu pieniędzy członkom PiS Piotr P. zeznał przed sądem. Miało to miejsce 21 listopada podczas procesu szefa Kółek Rolniczych Władysława S., jaki toczy się przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga."Jeżeli sąd usłyszy, że czołowe nazwiska polityków, którzy są dziś u władzy, np. poseł Sasin, senator J., senator B., są to osoby które bardzo dobrze znam i otrzymywały od nas ze SKOK pieniądze. Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ nie byłem jedyną osobą, która przekazywała tym panom koperty z banknotami" – tak Radio ZET cytuje fragment zeznań Piotra P.Wymieniony z pełnego nazwiska Jacek Sasin już zdążył odnieść się do tych jakże poważnych oskarżeń kierowanych pod jego adresem. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów zapewnia, że Piotra P. nie zna i nigdy się z nim nie spotykał. Sasin zapowiedział także wytoczenie procesu " mózgowi afery SKOK Wołomin ".Na te ujawnione w sobotę rewelacje najmocniej zareagował były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. Jak powszechnie wiadomo, w jego sprawie podobne pomówienia osób odpowiadających przed wymiarem sprawiedliwości stały się podstawą do szybkiego wtrącenia na kilka miesięcy za kraty aresztu śledczego."Czekam na wnioski Prouratury Krajowej o uchylenie parlamentarzystom PiS immunitetów i areszt. Jeżeli prawo jest równe dla wszystkich" – stwierdził Gawłowski na Twitterze.źródło: Radio ZET