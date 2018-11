"List jest fatalnie napisany". Fala oburzenia po błędach, jakie zrobiła Mosbacher

Georgette Mosbacher zrobiła literówki w nazwiskach Mateusza Morawieckiego i Joachima Brudzińskiego. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

A ktoś myślał, że Amerykanie traktują nas poważnie? https://t.co/LigGHTnWDI — Tomasz Kalinowski (@kalinowski__) 27 listopada 2018

Dwie literówki, pomylenie funkcji premiera polskiego rządu (!). Ten list po prostu jest fatalnie napisany. Zresztą pani Mosbacher wiele dziwnych zachowań ma ostatnio.

Czym innym jest to, o co Stanom chodzi. Osobiście ich podejście jest mi znacznie bliższe niż polskiego rządu. — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) 27 listopada 2018

ist Georgette Mosbacher do Mateusza Morawieckiego to temat numer jeden w środku tygodnia w Polsce. Nie tylko treść, ale też niechlujny sposób napisania listu przez ambasador jest tematem żywej debaty. W piśmie nazwiska najważniejszych polskich polityków wymieniono z błędami.Dziennikarze zwracają uwagę na literówki w nazwiskach premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego.Wyjątkowo niechlujnie brzmi już sam początek pisma "Dear Minister Moraweicki" – pisze Georgette Mosbacher. Jak łatwo zauważyć, określiła szefa polskiego rządu mianem "ministra".Na dole pisma znajduje się adnotacja o kopii skierowanej do prezydenta Andrzeja Dudy i ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego. To znów pani ambasador robi błąd w nazwisku, pisząc "Brudzińksi". Pełną treść listu opublikowało na Twitterze RMF FM . "To zdumiewające, że osoby publiczne atakują dziennikarzy wypełniających zadania niezależnych mediów w żywej, polskiej demokracji" – napisała ambasador USA.Słowa te dotyczyły prokuratorskich działań wobec pracowników TVN, którzy prowadzili dziennikarskie śledztwo w sprawie środowisk neonazistowskich w Polsce. Jak wcześniej ujawnił prawicowy tygodnik "Do Rzeczy", ambasador Mosbacher w liście do premiera Morawieckiego stwierdziła, że USA nie będą tolerować krytyki pod adresem dziennikarzy TVN, wypowiadanej przez polskich polityków.