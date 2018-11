Rosjanie robią kolejny krok ku wojnie? Konwój z groźnymi rakietami jedzie na Krym

Rosyjski konwój wojskowy w drodze na Krym. • Fot. Screen z YouTube / RT.COM

R

Rosyjski konwój w drodze na Krym. • rt.com

osyjski pokaz siły w okolicach Morza Azowskiego trwa nadal. W okolicach Kerczu sfilmowano konwój wojskowych ciężarówek przewożących rakiety BAL. To nowa broń przeznaczona do zwalczania okrętów wojennych o zasięgu aż 120 kilometrów. Ciężarówki z taką broną jadą na Krym.W niedzielę Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę . Najpierw rosyjski okręt staranował holownik ukraiński w Cieśninie Kerczeńskiej, później jednostki ukraińskie zostały ostrzelane, a na koniec dokonano abordażu i przejęto trzy okręty. Marynarzy aresztowano, kilku zostało rannych. Ukraina ogłosiła stan wojenny, a świat wezwał Rosję do respektowania prawa międzynarodowego.Wygląda jednak na to, że Rosja nie zamierza ustąpić. Finansowany z budżetu Federacji Rosyjskiej portal RT.com opublikował film, na którym widać konwój ciężarówek wojskowych w okolicach Kerczu. Ciężarówki wiozą na Krym rakiety dalekiego zasięgu BAL do zwalczania okrętów wroga.Od czasów bezprawnej aneksji Krymu rości sobie prawa do Morza Azowskiego . Po budowie mostu przez Cieśninę Kerczeńską (który też zbudowano z pogwałceniem prawa międzynarodowego) Rosjanie chcą kontrolować ruch statków po przepływających z Morza Azowskiego na Morze Czarne.Problem w tym, że nad Morzem Azowskim leży Mariupol, duży port ukraiński, swoiste okno na świat z Donbasu . Próba sił na Morzy Azowskim zdaje się wskazywać na to, że Rosja dąży do ocięcia Donbasu i w konsekwencji zaanektowania go, tak jak to miało miejsce kilka lat temu z Krymem.