Koktajle Mołotowa na meczu Ajaxu z AEK Ateny. Takich scen na stadionach dawno nie było

Podczas meczu AEK Ateny i Ajaksu Amsterdam doszło do starć między kibicami obu klubów. • Fot. Tweeter / Pyro-Greece

urdy na stadionie w Atenach podczas meczy AEK Ateny i Ajaksu Amsterdam. Kibice obu stron rzucali w siebie petardami, doszło do starć z policją. Pomiędzy kibicami wybuchały także koktajle Mołotowa.Gdyby rzecz miała miejsce na Stadionie Cracovii czy Lecha, polscy kibice może i nie zdziwiliby się tak bardzo, ale na stadionach europejskich takich scen dawno nie widziano. Na trybunach stadionu AEK Ateny doszło do burdy między kibicami AEK i Ajaksu Amsterdam.W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak na trybuny leci koktajl Mołotowa, wpada między krzesła i wybucha. Kibice obu stron odpalali w stronę przeciwną race i petardy. Doszło do bijatyki ultrasów obu drużyn, doszło też do starć z interweniująca policją . Świadkowie piszą w mediach społecznościowych o tym, że na stadionie polała się krew.