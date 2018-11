Trump namyślił się, jak zareagować na rosyjski atak. Szykuje afront wobec Putina

Donald Trump stwierdził, że potępia rosyjską agresję. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

"Potępiam tę agresję" – grzmi na łamach "The Washington Post" Donald Trump. Wygląda na to, że relacje między prezydentem USA a Władimirem Putinem uległy pogorszeniu. Trump w wywiadzie dla gazety poinformował, że nie wyklucza odwołania spotkania z rosyjskim prezydentem. Chodzi o nadchodzący szczyt G20 w Buenos Aires.Trump oczekuje, że Putin dostarczy mu "pełny raport" zespołu ds. Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie niedzielnych wydarzeń. " To zdecyduje o najbliższej przyszłości. Być może do tego spotkania nie dojdzie. Potępiam tę agresję" – tłumaczył Trump.Szczyt został zaplanowany na 30 listopada i 1 grudnia. Spotkanie Trumpa i Putina miało być pierwszym od szczytu w Helsinkach, które odbyło się 16 lipca. Dodajmy, że Trump ma także w planach rozmowy z prezydentem Argentyny, premierem Japonii, kanclerz Niemiec, jak i przywódcą Chin Xi Jinpingiem.Przypomnijmy, że w niedzielę dwa kutry oraz holownik marynarki wojennej Ukrainy, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim , zostały ostrzelane. Później zaś przejęły je rosyjskie siły specjalne. Ukraina stwierdziła, że takie działania to akt agresji. Wprowadzony został stan wojenny.Donaldowi Trumpowi sporo czasu zajęło zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Najpierw przez dobę milczał w kwestii kryzysu, potem - po 24 godzinach - stwierdził jedynie zdawkowo, że... "nie podoba mu to, co się dzieje" źródło: "Washington Post"