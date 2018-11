Trump skomentował rosyjski atak dopiero po 24 godzinach. Trzema zdaniami

Donald Trump często jest krytykowany za łagodność w stosunku do Władimira Putina • Fot. RT

ż 24 godziny zajęło Donaldowi Trumpowi skomentowanie sytuacji na Morzu Azowskim. Amerykański prezydent był jednak wyjątkowo oszczędny w słowach.Donaldowi Trumpowi dostało się za milczenie w sprawie rosyjskiej agresji na Morzu Azowskim . Amerykańskiego prezydenta krytykowały i krajowe, i zagraniczne media. Zignorowanie tego, co dzieje się w Europie Wschodniej , było o tyle zastanawiające, że przywódca USA zwykle komentuje wszystko jak leci na swoim Twitterze.Jednak w niedzielę Trump pisał o administracji Obamy, fundacji Clintonów i o tym, że europejskie kraje nie mogą bezwarunkowo liczyć na ochronę USA i muszą zwiększać wydatki zbrojeniowe. O sytuacji na Ukrainie, w której prezydent Petro Poroszenko wprowadził w poniedziałek stan wojenny , nic. Ani na Twitterze, ani na żadnej konferencji prasowej.Trump odezwał się dopiero po 24 godzinach od zdarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej. I nie była to wypowiedź, jakiej oczekuje się od prezydenta Stanów Zjednoczonych w tak groźnej sytuacji międzynarodowej.Jak poinformowało bowiem CNN, przywódca USA na spotkaniu z mediami stwierdził jedynie, że ... "nie podoba mu to, co się dzieje"."Nie jestem z tego powodu zadowolony. Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi" – dodał Trump. Prezydent ani nie potępił zachowania Rosji, ani nie mówił o solidarności Amerykanów z Ukrainą.Według CNN milczenie Trumpa ma związek ze szczytem G20, który za kilka dni odbędzie się w Argentynie. Amerykański przywódca ma bowiem spotkać się tam z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.Przypomnijmy, że Trumpowi wielokrotnie zarzucano uzależnienie od Putina oraz Moskwy. Pojawiły się także wiarygodne informacje, że na jego wygraną w wyborach prezydenckich mocno wpłynęła Rosja . Sam Trump wielokrotnie pokazywał też, jak jest spolegliwy wobec prezydenta Federacji Rosyjskiej Źródło: CNN