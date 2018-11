Operator TVN zabiera głos. "Mimo oskarżeń, nie zawahałbym się drugi raz..."

Piotr Wacowski powiedział, że reportaż o polskich neonazistów zrobił sporo dobrego. • Fot. screen z programu "Polska i Świat" TVN24

"Ołtarzyk" ku czci Adolfa Hitlera, płonąca swastyka, "Sieg Heil!". To dzieje się na spotkaniach polskich neonazistów. Naszym dziennikarzom udało się przeniknąć do tego środowiska. Na nagraniach ukrytą kamerą widać, jak ono funkcjonuje... https://t.co/rPi258zFm6 pic.twitter.com/PYywlhKb2L — SUPERWIZJER TVN (@SUPERWIZJER_TVN) 21 stycznia 2018

perator TVN Piotr Wacowski, do którego mieszkania wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wreszcie zabrał głos. W rozmowie z TVN24 powiedział o reportażu na temat polskich neonazistów. – Mimo oskarżeń nie zawahałbym się drugi raz, żeby wszystko zrobić dokładnie tak samo, jak zrobiliśmy to za pierwszym razem – przekonywał.– To są akurat rzeczy ważne, które należy pokazywać. Nie uważam, żebym zrobił cokolwiek złego. Wręcz uważam, że tym materiałem zrobiliśmy sporo dobrego. Nie wiadomo, jak wyglądałyby sprawy w kontekście ruchów neonazistowskich, gdyby nie ten materiał – tłumaczył.– Materiał o polskich neonazistach był chyba rzeczywiście najtrudniejszym, z jakim miałem do tej pory do czynienia. Mimo oskarżeń nie zawahałbym się drugi raz, żeby wszystko zrobić dokładnie tak samo jak zrobiliśmy to za pierwszym razem – dodawał.Piotr Wacowski brał udział przy tworzeniu takich produkcji, jak "Alfabet mafii" (2004), "Kroniki zapowiedzianej śmierci" (2007), "Jak zginął Popiełuszko" (2010) czy "W milczeniu" (2011) – dokumentu, który opowiada o najbliższych ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Wacowski jest absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej.Przypomnijmy, że w sprawie Piotra Wacowskiego zabrała głos nawet ambasador USA w Polsce. Georgette Mosbacher skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego list , w którym domaga się zaprzestania działań prokuratury wobec dziennikarzy TVN.źródło: TVN24