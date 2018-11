Repolonizacja odchodzi do lamusa. Karnowski podsuwa władzy inny sposób na media

Michał Karnowski uważa, że próby repolonizacji mediów mogą się skończyć przymusowym Polexitem. Zamiast tego proponuje zrobić porządek z domami mediowymi. • Fot. Screen z YouTube / Blogpressportal

ichał Karnowski zgłasza nowy pomysł, jak można by się pozbyć z rynku mediów niechętnych PiS. Zamiast repolonizować media, na co nie będzie zgody Unii Europejskiej, Karnowski proponuje zrobić "porządku" z domami mediowymi, przez które przechodzą pieniądze z reklam.Jeśli nie da się ich przejąć, to trzeba wziąć głodem? Do tego w skrócie sprowadza się pomysł prawicowego dziennikarza i piewcy tak zwanej "dobrej zmiany" Michała Karnowskiego Publicysta "Sieci" podczas spotkania w Klubie Ronina przyznawał, że w Polsce nie da się przeprowadzić repolonizacji mediów, bo będzie zbyt duży opór Unii Europejskiej. Zamiast tego chce zrobić porządek z domami mediowymi – na wzór węgierski.– Trzeba się zabrać za strumienie finansowania – przekonywał Karnowski. Jego zdaniem dzisiejszy model pracy domów mediowych premiuje duże firmy, nie dając szans mniejszym podmiotom. – Dają jednym, a innym nie dają – argumentował publicysta, który uważa, że próby ustawowej repolonizacji mediów mogłyby skończyć się przymusowym Polexitem.Przy okazji Karnowski docenił rolę mediów publicznych w utrzymywaniu się PiS przy władzy. – Gdyby nie telewizja publiczna i Jacek Kurski , tego rządu już dawno by nie było, byłby zmieciony chociażby przez protesty grudniowe – ocenił Michał Karnowski.