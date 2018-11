To nie żart. W KFC można odebrać darmowe kubełki z kurczakiem, wystarczy znać hasło

Promocja trwa tylko jeden dzień. • Fot. Łukasz Antczak/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ówi się, że nie ma nic za darmo, ale popularna restauracja oferująca drobiowy fast food mocno zbliżyła się do tego, aby zaprzeczyć temu powiedzeniu. Tylko w środę 28 listopada KFC rozdaje darmowe kubełki z kurczakiem. Wystarczy użyć hasła.Założenie akcji promocyjnej KFC jest proste: w każdej restauracji w Polsce (250) rozdanych będzie 250 kubełków kurczaka w panierce Colonela Sandersa. W skali Polski daje to aż 62 500 bezpłatnych porcji, które każdy głodny klient może wziąć bez płacenia za nie.W dodatku nie trzeba na szybko wymyślać nowego hasła marketingowego lub wysyłać SMS-a w loterii. Wystarczy użyć hasła "Prawdziwy kurczak, prawdziwy smak" i już można dzierżyć w rękach parujące jedzenie.Akcja rozpocznie się o godzinie 10.00 we wszystkich restauracjach KFC w całej Polsce i potrwa tylko przez jeden dzień aż do wyczerpania puli darmowych kubełków. To największa akcja promocyjna tego popularnego fast foodu w Polsce.