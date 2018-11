Rosyjski sąd zdecydował ws. trzech rannych Ukraińców. Adwokatów nie dopuszczono

Ranni ukraiński marynarze zostali przez rosyjski sąd aresztowani na Krymie. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Українська правда

R

Заседания проходили в Керченской больнице, и адвокаты моряков пожаловались, что следователи на протяжении всего дня уклонялись от контактов с ними Opublikowany przez Новая Газета Wtorek, 27 listopada 2018

W niedzielę Rosjanie ostrzelali i zatrzymali na Morzu Azowskim trzy jednostki ukraińskiej marynarki wojennej. • YiuTube.com / Українська правда

ozprawa odbyła się w szpitalu, prawnicy rannych ukraińskich żołnierzy nie zostali do nich dopuszczeni. Rosyjski sąd zdecydował o aresztowaniu trzech Ukraińców poszkodowanych w wyniku staranowania ich statku przez jednostki podległe Moskwie. Wcześniej podobną decyzję podjęto w sprawie 12 ukraińskich żołnierzy, którzy ze zdarzenia wyszli bez szwanku.– Rosja nie ma prawa sądzić ukraińskich marynarzy, gdyż są oni jeńcami wojennymi – grzmiał we wtorek szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin. Na Moskwie te słowa nie zrobiły wrażenia. Rosyjski sąd zorganizował rozprawę w szpitalu w Kerczu, gdzie przebywają trzej ukraińscy żołnierze ranni w zdarzeniu w Cieśninie Kerczeńskiej W niedzielę na Morzu Azowskim Rosjanie staranowali ukraiński holownik i ostrzelali dwa małe kutry opancerzone . Według Moskwy ranne zostały trzy osoby, według Kijowa - sześć. Rosjanie zatrzymali 24 ukraińskich marynarzy, którym zarzucono nielegalne przekroczenie swojej granicy państwowej.We wtorek sąd w Symferopolu na anektowanym Krymie aresztował najpierw 12 Ukraińców. Areszt ma obowiązywać do 25 stycznia. Później rozprawa odbyła się na terenie szpitala w Kerczu.Adwokat jednego z rannych Ukraińców, Aleksiej Ładin, poinformował, że przed rozprawą śledczy w Kerczu przez cały dzień unikał z nim kontaktu.– Takie zachowanie śledczego, który wiedział o istnieniu adwokata uzgodnionego z krewnymi, i mimo to wnosił o jego aresztowanie bez powiadamiania mnie, świadczy o presji, która może być wywierana na mojego klienta – mówi oburzony adwokat, cytowany przez niezależny rosyjski dziennik "Nowaja Gazieta".We wtorek rosyjskie służby opublikowały filmy, na których zatrzymani ukraińscy żołnierze przyznają się (czasem odczytując to z kartki), że celowo naruszyli wody terytorialne Rosji. Ukraina komentuje, że Rosjanie wymusili zeznania presją "moralną, psychiczną i fizyczną".źródło: novayagazeta.ru