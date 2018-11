Była "Aniołkiem Kaczyńskiego", teraz dostała awans. Posłanka Krupka wchodzi do rządu

Posłanka PiS Anna Krupka została wiceministrem sportu. • Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta

O

Decyzją Prezesa Rady Ministrów Pana @MorawieckiM Pani @AnnaMKrupka została dziś powołana na Stanowisko Sekretarza Stanu w @MSiT_GOV_PL.



https://t.co/L2GJavWixI pic.twitter.com/PApr22PEvP — Ministerstwo Sportu i Turystyki (@MSiT_GOV_PL) 28 listopada 2018

"Aniołki Kaczyńskiego" w 2011 roku. Anna Krupka - trzecia od lewej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

tej nominacji mówiło się po cichu od paru dni. Stanowisko w ministerstwie sportu miałoby być dla Anny Krupki "nagrodą pocieszenia" za to, że nie została marszałkiem województwa świętokrzyskiego. Resort poinformował właśnie oficjalnie – posłanka PiS została wiceministrem, ma odpowiadać za "wzmacnianie konkurencyjności polskiej oferty turystycznej". Anna Krupka od 2015 r. jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości z regionu świętokrzyskiego. Dostała jedynkę w Kielcach, choć z tym miastem nie ma raczej nic wspólnego – urodziła się w Warszawie, tu skończyła studia i tu od początku współpracowała z PiS. Była etatowym pracownikiem partii, redaktor naczelną partyjnego serwisu informacyjnego oraz radną w mazowieckim sejmiku.W PiS nazywano ją makijażystką prezesa, bo kilka lat temu to właśnie ona przygotowywała Jarosława Kaczyńskiego do występów przed kamerami. Głośno było o niej w 2011 r., gdy znalazła się w gronie tzw. "Aniołków Kaczyńskiego".Nieoficjalnie mówiło się, że po wyborach samorządowych posłanka Krupka zajmie stanowisko marszałka województwa świętokrzyskiego, ale wydarzenia potoczyły się inaczej – stąd ta nominacja. O tym, że Anna Krupka może zostać wiceministrem sportu kielecka " Gazeta Wyborcza " informowała już we wtorek.Jak czytamy na stronach resortu sportu , w ministerstwie Anna Krupka ma działać na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej. "Ponadto minister Witold Bańka powierzył jej kwestie dotyczące dalszego wzmacniania konkurencyjności polskiej oferty turystycznej, w szczególności koordynację i wdrażanie projektu Polskie Marki Turystyczne, którego głównym celem ma być ukonstytuowanie tzw. regionów turystycznych" – informuje resort.