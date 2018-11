Były szef KNF dostał propozycję od prokuratury. To miała być szansa na łagodniejszą karę

Marek Ch. nie poszedł na współpracę z prokuraturą. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

arek Ch. zeznawał ws. Komisji Nadzoru Finansowego. Prokuratura chciała, by były szef KNF opowiedział o innych osobach, które są zamieszane w słynną aferę. Podejrzany nie poszedł jednak na współpracę – podaje "Fakt".Dziennik informuje, że prokuratura znalazła wiele wątków w sprawie, które prowadzą do innych osób. Możliwe było w tym przypadku nadzwyczajne złagodzenie kary dla Ch. , o ile ten udzieliłby informacji obciążających pozostałych zamieszanych w sprawę.Tymczasem ekonomista "nie poszedł na współpracę". Mężczyźnie postawiono zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę.Markowi Ch. grozi nawet 10 lat więzienia. We wtorek rano zatrzymali go w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, później zaś przewieziono go do prokuratury w Katowicach.Przypomnijmy, że Ch. dzień po wybuchu afery KNF podał się do dymisji. "Gazeta Wyborcza" informowała, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln zł. Taką sumę miałby otrzymać prawnik Grzegorz Kowalczyk, który jest znajomym Marka Ch.źródło: "Fakt"