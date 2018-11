Giertych oskarża Sokala. Ruszyło śledztwo ws. przedstawiciela prezydenta w KNF

Roman Giertych ponownie uderza w sprawie KNF. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

ecenas Roman Giertych złożył już zawiadomienie do prokuratory ws. "planu Zdzisława" – podaje "Gazeta Wyborcza". Adwokat oskarża przedstawiciela prezydenta w Komisji Nadzoru Finansowego Zdzisława Sokala. Twierdzi, że ten "lobbował w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku i odkupienia go za symboliczną kwotę przez inny, nieustalony bank".Giertych przekonuje, że Sokal miał także nakłaniać biegłego rewidenta do "sporządzenia niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym i sytuacji finansowo-majątkowej Getin Noble Banku". Giertych utrzymuje, że dowodem będą nagrania z 28 marca 2018 roku, na których były szef KNF Marek Ch. mówi, że "Zdzisław ma plan".– Między nami, to Zdzisław ma swój plan , który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków – powiedział na taśmach ujawnionych przez "Gazetę Wyborczą" Marek Ch.– On chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych, czyli już ten bank, który przejmie i to jest jego wizja rozwiązania sprawy. I nas atakuje za każdą decyzję, którą podejmujemy pozytywną w stosunku do banku – dodawał Ch.Przypomnijmy, że Marek Ch. zeznawał już ws. KNF. Prokuratura chciała, by ekonomista opowiedział o innych osobach, które są zamieszane w słynną aferę. Podejrzany nie poszedł jednak na współpracę , choć mogło to oznaczać dla niego szansę na łagodniejszą karę.źródło: "Gazeta Wyborcza"