Groźba kary poskutkowała. Morawiecki w końcu wyjaśnił, czy Łączewski jest "sędzią na telefon"

Joanna Kopcińska nazwała Wojciecha Łączewskiego sędzią na telefon. • Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta

ancelaria Premiera stanęła w obronie słów rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej, która imiennie zaatakowała Wojciecha Łączewskiego i nazwała go "sędzią na telefon". Wymieniając go z imienia i nazwiska, tłumaczyła w ten sposób konieczność przeprowadzenia pisowskiej reformy sądownictwa.Zamieszanie to efekt zachowania rzeczniczki rządu. Joanna Kopcińska powiedziała latem dokłądnie tak: – Chcemy, aby już nigdy więcej nie było sędziów na telefon, żeby nie było sędziego Łączewskiego i innych, którzy mają pewne karty, których nie powinien mieć sędzia orzekający, wydający sprawiedliwe wyroki.W ten sposób skomentowała głośną sprawę skazania przez Łączewskiego Mariusza Kamińskiego na trzy lata więzienia za prowokację wobec Andrzeja Leppera w tzw. aferze gruntowej.Wojciech Łączewski pisał w sprawie słów Kopcińskiej do Mateusza Morawieckiego. Pytał, czy wypowiedź rzeczniczki to stanowisko rządu, czy też "należy ją traktować jako eksces Joanny Kopcińskiej". I nie dostał przez kilka miesięcy odpowiedzi.Ponieważ od miesięcy nie otrzymywał odpowiedzi, złożył w ostatnich dniach skargę na bezczynność Morawieckiego , domagając się najwyższej przewidzianej w prawie grzywny, czyli niespełna 43 tys. zł. I dopiero wtedy doczekał się odpowiedzi. Dodajmy, że dość dziwnej.Otóż Kancelaria Premiera pisze w odpowiedzi do Łączewskiego, że spór o reformę sądownictwa nie jest sporem personalnym. "Dalece niezasadne jest interpretowanie wypowiedzi Kopcińskiej inaczej niż wyrażenie ogólnej opinii" – argumentowała KPRM.Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się Wojciech Łączewski. – Uderza istotna sprzeczność logiczna pomiędzy lipcowymi słowami rzeczniczki rządu, a tym co jest w piśmie. Aczkolwiek z zadowoleniem przyjmuję, że wolne media w końcu wymogły na premierze polskiego rządu postępowanie zgodne z prawem – powiedział Łączewski w rozmowie z Onetem.źródło: Onet