Nawet TVP ma dość Cejrowskiego. Zdejmują go z ramówki programu Rachonia

łaśnie mnie Rachoń zawiadomił: TVP zdjęło nasz program. Powiedzieli Mu, że do końca roku" – napisał na Facebooku Wojciech Cejrowski. Już w czwartek prawicowy celebryta nie pojawił się na antenie TVP Info."Panu Rachoniowi dziękuję, że mnie na antenę wpuścił. Mam nadzieję, że nie będzie miał z tego powodu kłopotów. Państwu dziękuję za KOLOSALNE WYNIKI OGLĄDALNOŚCI - biliśmy każdą konkurencję na głowę. (balanga trwała 19 miesięcy)" – kontynuuje swój wpis Wojciech Cejrowski Być może TVP nie spodobało się, że dziennikarz spalił na wizji w programie "Minęła 20" flagę Unii Europejskiej . Albo zwróciła uwagę na to, co mówił podczas swojego czasu antenowego u Michała Rachonia. Jarosław Olechowski , szef "Wiadomości" TVP stwierdził na Twitterze, że jest potrzebna "krótka przerwa na refleksję".Dziennikarz zdementował plotkę, że TVP zdejmuje z anteny cały program Michała Rachonia. Przyznał jednak, że przyda się odpoczynek od wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi podróżnika w "Minęła 20".