"Odwiedziła zamek przodków i się w nim zakochała". Książ żyje bajkowym ślubem hrabianki von Hochberg

Hrabianka Caroline Alexandra von Hochberg bierze ślub na Zamku Książ. • Fot. Facebook/Zamek Książ

Mateusz Mykytyszyn W Książu mieszkały ciotki i krewni hrabianki. Hochbergowie dzielą się na dwie linie. Jest linia starsza, książęca, Hochberg von Pless oraz linia hrabiowska, młodsza z Roztoki, która się wydzieliła w połowie XIX wieku i miała majątek w Roztoce. Pałac znajduje się niedaleko stąd w gminie Dobromierz, gdzie urodził się dziadek hrabianki. W niedzielę rano Państwo Młodzi przyjadą do pałacu na zaproszenie nowych właścicieli i zjedzą z nimi śniadanie. Dziadek już nie żyje, ale opowiadał im o swoim dzieciństwie na Śląsku.

o wydarzenie wręcz historyczne. Pierwszy raz niemal od 100 lat członek rodziny Hochbergów bierze ślub na Zamku Książ, który był w posiadaniu rodziny do 1943 roku. Uroczystość odbędzie się w sobotę i budzi duże emocje. Tak jak sama hrabianka Caroline Alexandra von Hochberg, która na co dzień mieszka w Lubece. – Zawsze chciała mieć ślub jak księżniczka z bajki – słyszymy.To z pewnością będzie widowiskowe wydarzenie, jakich w Polsce nie często mamy okazję oglądać. Ślub w iście książęcym stylu, bajkowy, z karetą i hrabiankami w kapeluszach, rogami myśliwskimi. Nasiąknięty historią i tradycją.– Przyjedzie 40 gości z Niemiec. Hrabianka bardzo chciała podkreślić historyczne aspekty tego wydarzenia. To, że mogą poczuć historię rodu. Powiedziała, że z narzeczonym bardzo chcieli, by również goście odczuli i poznali tę historię – opowiada nam Mateusz Mykytyszyn, od sześciu lat szef Fundacji Księżnej Daisy von Pless na Zamku Książ, a także rzecznik zamku.Gdy dzwonię, akurat ustala ostatnie szczegóły z panną młodą. Z ogromną pasją opowiada, jak będzie wyglądał ślub, ale widać też, że jest pod ogromnym wrażeniem państwa młodych. – Hrabianka rok temu pierwszy raz odwiedziła zamek i się w nim zakochała. Powiedziała, że zawsze marzyła o takim ślubie jak księżniczki z bajki i okazało się, że w Książu jest to możliwe. Jest bardzo otwarta, naturalna, bez żadnego zadęcia. Jest osobą bardzo wysokiej kultury osobistej – mówi.Jej pełen tytuł brzmi: "Hrabianka Caroline Alexandra von Hochberg na Roztoce, baronówna na Książu".Hrabiowski ślub będzie pierwszym od niemal 100 lat ślubem w rodzinie Hochbergów na Zamku Książ, stąd takie wzbudza emocje. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce 1924 roku. "Kiedy w rodowym zamku Fürstenstein ślub brał najstarszy syn i dziedzic księcia Jana Henryka XV i księżnej Daisy, książę Jan Henryk XVII" – informuje Zamek.Ślub ma być przepełniony symbolicznymi elementami. Goście najpierw mają udać się do mauzoleum, gdzie są puste sarkofagi przodków rodu, splądrowane przez Armię Czerwoną i tam złożyć kwiaty. Tort weselny ma być udekorowany herbem Hochbergów.– Oprawę będzie tworzył Chór Rogów Myśliwskich Knieja z podwałbrzyskiej Głuszycy, który zagra specjalne fanfary i sygnały myśliwskie na rogach Plessówka. To rogi, które zostały zaprojektowane przez księcia Jana Henryka XI w XIX wieku. Jest to kolejny symboliczny akt – wymienia Mateusz Mykytyszyn.Będzie kareta wiktoriańska dla państwa młodych i specjalne tramwaje konne dla gości, którymi odbędą przejażdżkę po parku, przez Aleję rodziny Hochbergów.Nawet fakt, że mistrz kuchni, Grzegorz Duda, który przygotowuje przyjęcie, jest z Pszczyny, też – jak się okazuje – jest nie bez znaczenia. – Pochodzi z księstwa Pless, co jest symboliczne – zaznacza nasz rozmówca. Jak słyszymy, hrabianka była bardzo otwarte na propozycje menu ze strony zamku.Co będzie serwowane? – Sarnina gotowana sous-vide z dodatkiem pieprzu, sos na bazie czerwonego wina i wędzonych śliwek. Na przystawkę będą świeże ostrygi, tatar z tuńczyka z konfiturą z szalotki i kawiorem, zupa krem z pieczonych ziemniaków z suszonymi płatkami róż i gotowaną wołowiną. A na deser jest suflet czekoladowy z sosem malinowym – wymienia nasz rozmówca.Państwo młodzi są w Polsce od środy. Dla rodziny z Niemiec wynajęli niemal cały hotel zamkowy, który znajduje się w dawnych oficynach zamkowych. Z Polski zaproszony został m.in. prezydent Wałbrzycha, dr Roman Szełemej, prezes Zamku Książ Anna Żabska oraz nasz rozmówca jako prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless i rzecznik .Ślub odbędzie się w historycznej sali Maksymiliana. O godzinie 16.00 cała rodzina wyjdzie przed zamek i weźmie udział w inauguracji iluminacji świątecznej Zamku Książ, które akurat zaplanowano na ten dzień. Światełka będzie zapalał prezydent Wałbrzycha.Uczta weselna ma trwać do rana. – Wybrali muzykę klasyczną i jazzową. Będą ją grali muzycy z Filharmonii Wałbrzyskiej – słyszymy.Gdy Zamek Książ zamieścił informację o ślubie na Facebooku, natychmiast rozległo się jedno wielkie "gratulujemy". Ponad sto komentarzy w podobnym duchu. "Każdy kto jest zakochany w tym miejscu na pewno ucieszy się na takie wieści! To będzie bajkowe wydarzenie", "Rewelacja ! Szacunek dla tych młodych ludzi za pamięć o przodkach".Rzecznik jest w szoku, że tak duży odzew jest na to wydarzenie. Trafił tylko na kilka hejterskich komentarzy, które usunął. Jak twierdzi, w dniu ślubu nikt nie ma prawa psuć atmosfery gościom zamku. Bez względu na to, czy ślub bierze księżniczka, hrabianka, czy zwykła zjadaczka chleba.Co wiadomo o Młodej Parze? Oboje są przed 30. Mieszkają w Lubece. On jest inżynierem informatykiem, ona pracuje w firmie ojca i zajmuje się hodowlą koni. Przez rzecznika dzielą się swoimi wrażeniami.Caroline Alexandra von Hochberg : – Zamek Książ zajmował się w rękach rodziny Hochbergów przez ponad 400 lat. Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, w swoim sercu poczułam, że w pewnym sensie nadal jest on naszym domem. Dlatego skorzystałam z możliwości zorganizowania swojego ślubu w zamku Książ. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, jak przez lata miasto Wałbrzych i państwo polskie restaurowało i upiększało zamek naszych przodkówJej narzeczony, Jasper Schulz: – To dla mnie ogromny zaszczyt wżenić się w tak szlachecki ród jak Hochbergowie, ale również zobowiązanie. Kiedy Caroline powiedziała mi, że ślub odbędzie się w Polsce, nie zastanawiałem się nawet 5 minut. Bardzo lubimy wasz kraj, a taki międzynarodowy ślub jest świetnym przykładem na europejskie porozumienie i współpracę między naszymi narodami.