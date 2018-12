"Krytykują Unię, ale rozdają stanowiska w europarlamencie". "Der Spiegel" o nepotyzmie w PiS

Córka ministra Czaputowicza pracuje w Parlamencie Europejskim w Brukseli • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

N

iemiecki tygodnik "Der Spiegel" wziął pod lupę Prawo i Sprawiedliwość. Prześwietlił członków partii w szeregach Parlamentu Europejskiego. Można powiedzieć, że panuje tam rodzinna atmosfera."Rządząca w Polsce partia PiS krytykuje Unię Europejską, a równocześnie rozdaje lukratywne stanowiska w Parlamencie Europejskim krewnym i znajomym polityków z kierownictwa partii" – piszą niemieccy dziennikarze. Nie chcą być gołosłowni, więc podają przykłady.Magdalena Czaputowicz, córka ministra spraw zagranicznych, pracuje dla jednego z zastępców sekretarza generalnego frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). To grupa w PE, do której należy PiS. Listy osób zostały usunięte, ale tygodnik ma informacje, że Czaputowicz nadal tam zasiada. Pisaliśmy też o tym początku września W polskim dziale prasowym EKR pracuje Marta Lipińska, córka zastępcy Jarosława Kaczyńskiego. W Brukseli, zanim trafił do Banku Światowego , pracę miał też syn Mariusza Kamińskiego - innego wiceprzewodniczącego PiS. Syn sekretarki, która od 30 lat pracuje dla prezesa PiS, "też został zauważony" i zasiada w komisji prawnej grupy EKR.Karolina Maria Wiktoria Tomaszewska, córka Jana Marii Tomaszewskiego - kuzyna Kaczyńskiego, jest za to asystentką trzech eurodeputowanych PiS. Ponoć zadecydowało jej "wykształcenie i długie doświadczenie w pracy w Parlamencie Europejskim"."Der Spiegel" przypomina, że każdy europoseł ma do wydania miesięcznie 24 526 euro na zatrudnienie asystentów i współpracowników. Asystenci akredytowani mogą zarobić nawet 9 tysięcy euro na miesiąc.Źródło: spiegel.de