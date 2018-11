Kariera dziecka PiS. Wiadomo, jak Kaczyński zareagował na rewelacje ws. syna Kamińskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wiedział o intratnej posadzie, jaką objął syn ministra Mariusza Kamińskiego – taka jest oficjalna wersja podana przez rzeczniczkę partii. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Kacper Kamiński zarabia 600.000 (50.000 złotych/ miesiąc) w Banku Światowym dzięki zażyłości ojca z Prez. Glapińskim.



To dokładnie DZIESIĘĆ RAZY TYLE co Michał Tusk zarabiał w OLT Expres, w pracy którą sam zdobył.



To drugie temat dla Komisji Śledczej, pierwsze oczywiście nie! https://t.co/pDLHtSNb9E — JanVincent-Rostowski (@janrostowski) 19 listopada 2018

Dzieci PiS:



Marta LIPIŃSKA - Bruksela

Kacper KAMIŃSKI - Bank Światowy

Karol TCHÓRZEWSKI - PEC Siedlce

Marcin PRZYŁĘBSKI - Pekao

Barbara PIOTROWICZ - prokuratura w Krośnie

Bartosz CZARNECKI- PGZ

Magdalena CZAPUTOWICZ - Bruksela

Katarzyna KWIECIEŃ - KOWR



i tak dalej.. — Bezczelny Lewak (@BLewak) 20 listopada 2018

sprawie intratnej posady 29-letniego Kacpra Kamińskiego w Banku Światowym obóz władzy wydał we wtorek dwa oświadczenia – oba nieco rozbieżne. Rzeczniczka rządu stwierdziła: "Nasze dzieci są zdolne, młode, wykształcone". Rzeczniczka partii nieco później podkreślała, że prezes PiS o niczym nie wiedział. Teraz wyciekają informacje, jak Jarosław Kaczyński zareagował na prasowe rewelacje.– Chyba pierwszy raz zaufanie prezesa Kaczyńskiego do Mariusza Kamińskiego zostało podważone – anonimowo w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznaje jeden z polityków PiS."Wyborcza" oraz TVN24.pl w poniedziałek poinformowały o nowym fakcie, jaki wypłynął przy okazji afery wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Ujawniono, że syn ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Mariusza Kamińskiego został doradcą zastępcy dyrektora Banku Światowego. Zarabia tam rocznie 120-150 tys. USD, suma ta jest wolna od podatku. I co w tej sprawie najistotniejsze – Kacpra Kamińskiego do Banku Światowego rekomendował Narodowy Bank Polski.Kacper Kamiński i jego ojciec natychmiast wydali oświadczenia, że objęte przez niego stanowisko to kwestia wykształcenia i doświadczenia, a nie politycznych koneksji. "Jakiekolwiek insynuacje w tej sprawie spotkają się z podjęciem przeze mnie odpowiednich kroków prawnych przed Sądem" – postraszył przy tym Mariusz Kamiński.Fakt, że minister Kamiński i jego syn wydali błyskawicznie niemal identyczne oświadczenia, też zwrócił uwagę przy Nowogrodzkiej. – Skoro wcześniej uzgodnili z synem oświadczenia, to Mariusz musiał wiedzieć, że będzie o tym w mediach. Nie powiadomił ani premiera, ani kierownictwa partii. Teraz są pretensje, że po raz kolejny dowiadujemy się czegoś z "Wyborczej" – cytuje gazeta anonimowego polityka.Następnego dnia ministra-koordynatora i jego syna w obronę wzięła rzeczniczka rządu . – Dzieci polityków, nasze dzieci są młode, zdolne, wykształcone, znają języki i dokonują własnych wyborów życiowych. Naprawdę nie potrzebują do tego mamy albo taty – zapewniła Jolanta Kopcińska.Parę godzin później Beata Mazurek przyjęła już inny ton . – Chcę powiedzieć wyraźnie, że Jarosław Kaczyński ani kierownictwo partii nic o takim zatrudnieniu nie wiedzieli i z całą pewnością będziemy sprawę wyjaśniać – informowała rzeczniczka partii.Narodowy Bank Polski wydał oświadczenie, w którym wyjaśnia, dlaczego akurat Kacper Kamiński uzyskał rekomendację na stanowisko w Banku Światowym. NBP tłumaczy, że zaważyło wykształcenie prawnicze ze specjalnością prawa gospodarczego i doświadczenie w instytucjach międzynarodowych."W przypadku pana Kacpra Kamińskiego szczególnie cenne okazały się wiedza i umiejętności kandydata, które uzyskał podczas kilkuletniej praktyki zawodowej w Polsce, a następnie w Parlamencie Europejskim – zwłaszcza z zakresu procedur budżetowania" – stwierdza NBP. Syn Mariusza Kamińskiego jeszcze do niedawna pracował w Brukseli. Kacper Kamiński był zatrudniony w PE przy grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS. Jak pisaliśmy, w ekipie tej znajduje się wiele dzieci polityków Prawa i Sprawiedliwości – m.in. córka ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza czy córka wiceprezesa partii Adama Lipińskiego.źródło: wyborcza.pl