"Idiota Putina". Minister Brudziński w swoim stylu obraża muzyka z Pink Floydów

oger Waters, były gitarzysta zespołu Pink Floyd, na swoim koncercie w Meksyku wezwał do oporu przeciwko... Jarosławowi Kaczyńskiemu. Polityczno-muzyczny happening spotkał się z szerokim odzewem w internecie. Głos zabrał minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Resist Kaczyński in Poland " – takie hasło pojawiło się na telebimie koncertu Watersa w Meksyku. Anglojęzyczne hasło wzywało do oporu przeciwko prezesowi PiS w Polsce.Zdjęcie zrobione w Meksyku narobiło sporo szumu w internecie. Dotarło do ministra Brudzińskiego, który pierwotnie skomentował je złośliwie, ale z klasą. "Podobno Roger Waters wezwał wczoraj w Meksyku do oporu przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja jutro wybieram się do Wąchocka i mam zamiar wezwać do oporu przeciwko Rogerowi" – napisał na Twitterze.Wywiązała się ostra wymiana zdań, która przeobraziła się w inwektywy. "Różnica taka, że Roger nie jest starym komuchem z personalnymi ambicjami skierowanymi w przywrócenie starych czasów i cofanie się w rozwoju" – napisał jeden z użytkowników.W odpowiedzi Joachim Brudziński broniąc się, nazwał muzyka pożytecznym idiotą prezydenta Rosji. "Roger Waters pewno nie jest starym komuchem, ale moim zdaniem na pewno jest starym #UsefulIdiots Putina".Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski skrytykował Brudzińskiego za wyzywanie osób o odmiennych poglądach od "idiotów", "ruskich trolli", "imbecylów" i "prostackich antysemitów". Minister napisał, że "robi swoje".Dodajmy, że Roger Waters trafił swego czasu na "listę wrogów Ukrainy" . Wszystko przez to, że poparł aneksję Krymu przez Rosję.