To już pewne! Duda będzie miał własną służbę. Trudno uwierzyć, ile będzie kosztować

Łącznościowcy - tak będzie nazywać się nowa służba Andrzeja Dudy. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Z

inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy powstaje nowa służba, która zacznie działać w przyszłym roku. Jej głównym zadaniem będzie zapewnienie łączności pomiędzy najważniejszymi instytucjami w państwie a głową państwa – podaje "Gazeta Polska Codziennie".Służba dyżurna będzie nazywać się łącznościowcami, powstanie na początku 2019 r. Koszt jej budowy wyniesie półtora miliona złotych.– To nie będzie żaden nasłuch, żadna służba specjalna czy wywiad prezydenta. Nigdy nie było takiego pomysłu. Nie ma też takiej możliwości, bo służby specjalne w Polsce są powoływane w drodze ustawy. To będą łącznościowcy – wyjaśnia w rozmowie z "GPC" Dariusz Gwizdała, szef BBN.Celem jest zapewnienie stałej i efektywnej łączności między różnymi instytucjami państwowymi a prezydentem. Wiceszef BBN przypomniał, że każda instytucja – np. MON czy MSWiA – ma swoje bieżące meldunki dobowe, które trafiają już teraz do BBN, nad którym zwierzchnictwo sprawuje prezydent.W zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi głośno było o sporze prezydenta Dudy z Antonim Macierewiczem, gdy ten drugi był szefem MON. Andrzej Duda powiedział, że sposób, w jaki ekipa Macierewicza potraktowała generała Kraszewskiego , przypomina mu ubeckie metody. Okazało się potem, że zarzuty kierowane przez SKW pod adresem gen. Kraszewskiego były bezzasadne.źródło: " Gazeta Polska Codziennie