Polacy wskazali, kto powinien odejść z rządu. Rekonstrukcja jeszcze przed świętami?

daniem Polaków to Beata Szydło powinna spakować swoje rzeczy do kartonowego pudełka i opuścić rządowe biuro. Druga w kolejce jest minister edukacji Anna Zalewska, niechlubne podium zamyka Mariusz Błaszczak ex aequo z Jarosławem Zielińskim – wiceszefem MSWiA.O rekonstrukcji, do której miałoby dojść w okolicach świąt Bożego Narodzenia, mówi się już od pewnego czasu . Mateusz Morawiecki być może stanie przed szansą zbudowania gabinetu wedle własnego uznania. Najpierw będzie musiał się jednak kogoś pozbyć.Portal Wirtualna Polska w badaniu na panelu Ariadna zapytał Polaków, kto, ich zdaniem, powinien opuścić rząd Mateusza Morawieckiego. Pierwsze miejsce zajęła była premier – Beata Szydło. Na Szydło głosowało 43 proc. ankietowanych.W czołówce wskazanych znalazła się minister oświaty Anna Zalewska (30 proc.), szef MON Mariusz Błaszczak (23 proc.) i wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński (23 proc.).Wskazanie Beaty Szydło może wiązać się z tym, że Polacy do końca nie wiedzą, czym tak właściwie zajmuje się wicepremier ds. społecznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Zresztą sama Szydło pytana o to w czerwcu przez dziennikarza RMF FM, Roberta Mazurka, nie potrafiła podać żadnych konkretów.– Też już słyszałam, w tej chwili cała Polska zastanawia się, co robi Beata Szydło, opozycja nie ma nic lepszego, tylko żeby atakować Beatę Szydło albo Prawo i Sprawiedliwość – mówiła zakłopotana Szydło. – Ale przygotowujemy też nowe projekty, nowe plany na kolejne lata – dodała.Sobotnią wypowiedź Beaty Szydło na temat Unii Europejskiej z konferencji Praca dla Polski część internautów określiła mianem ściemy "Cała ta pisowska nagła proeuropejskość to wielka ściema wyborcza. Chowali flagi UE, Szydło wrzeszczała o wstawaniu z kolan, Duda o wyimaginowanej wspólnocie, Pawłowicz o unijnej szmacie, wyśmiewali instytucje europejskie, łamali konstytucję, TSUE mieli za nic. Rewolucja oszustów" – napisał na Twitterze Przemysław Szubartowicz.Źródło: WP.pl