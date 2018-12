Beata Szydło wystąpiła w sobotę na konferencji PiS "Praca dla Polski". • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Żałośni, zakłamani hipokryci. Pierwsze co zrobiła Szydło, to wyniesienie flag EU. Cala Wasza polityka jest antyeuropejska - w treści i w formie, niezależnie od dekoracji. Nikt się na nie nie nabierze. https://t.co/RkwQtWganZ — Margo Lipiec (@mamago25) 1 grudnia 2018

Cała ta pisowska nagła proeuropejskość to wielka ściema wyborcza. Chowali flagi UE, Szydło wrzeszczała o wstawaniu z kolan, Duda o wyimaginowanej wspólnocie, Pawłowicz o unijnej szmacie, wyśmiewali instytucje europejskie, łamali konstytucję, TSUE mieli za nic. Rewolucja oszustów. — Przem.Szubartowicz (@PSzubartowicz) 1 grudnia 2018

Taka to wasza #PracaDlaPolski pani premier Szydło pic.twitter.com/UkMGAjKAQk — Tomasz Cimoszewicz (@tcimoszewicz) 1 grudnia 2018

ie tylko Mateuszowi Morawieckiemu internauci przykleili łatkę kłamcy po dzisiejszej konferencji "Praca dla Polski". Wypowiedź Beaty Szydło na temat Unii Europejskiej również okreslili mianem ściemy.– Jesteśmy dumni, że polskie rodziny mogą ze spokojem się przygotować do Świąt i nie zabraknie na prezenty pod choinką, że nasze programy społeczne dały ludziom szansę na normalne życie. To nie jest nic nadzwyczajnego, to coś, co powinno dotyczyć każdego obywatela naszego państwa" – mówiła Beata Szydło w czasie dzisiejszej konferencji "Praca dla Polski"."'Słyszę, że Polska się rozwija. Ale ja PKB do garnka nie włożę i z tego obiadu dzieciom nie ugotuję'. Co to oznaczało? To, że to co mówili ówcześni rządzący, nijak się miało do problemów Polaków; propaganda i zielona wyspy były wyłącznie polityczną grą" – Szydło przytoczyła rzekomą rozmowę sprzed trzech lat z pewną kobietą.Była premier rozpościerała wizję Polski rozwijającej się, pełnej dobrobytu, "z której nie muszą wyjeżdżać młodzi ludzie, bo tutaj otrzymują swoją szansę". Wszystko na tle flag narodowych i Unii Europejskiej. To właśnie do fałszywego euroentuzjazmu PiS internauci mają najwięcej zastrzeżeń."Cała ta pisowska nagła proeuropejskość to wielka ściema wyborcza. Chowali flagi UE, Szydło wrzeszczała o wstawaniu z kolan, Duda o wyimaginowanej wspólnocie, Pawłowicz o unijnej szmacie, wyśmiewali instytucje europejskie, łamali konstytucję, TSUE mieli za nic. Rewolucja oszustów" – napisał na Twitterze Przemysław Szubartowicz.W sobotniej konferencji "Praca dla Polski" brał udział również premier Mateusz Morawiecki. Jego wypowiedź, w której nazwał PiS najbardziej prowolnościową partią w historii wolnej Polski, spotkała się z ostrą reakcją internautów "Mąż w salonie na dole, ja na górze, ciągle słyszę jak wybucha śmiechem. Myślałam, że kabaret ogląda - dużo się nie pomyliłam - premier Morawiecki przemawia" – można było przeczytać na Twitterze.