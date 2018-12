Tusk w swoim żywiole. Po tym zdjęciu z G20 PiS będzie miało używanie

Donald Tusk znalazł w Argentynie czas, by poświęcić się jednej ze swoich ulubionych pasji – piłce nożnej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

Buenos Aires trwa szczyt państw grupy G20, w którym aktywnie uczestniczy także Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Były premier pokazał na Instagramie, jak spędza czas w trakcie przerw między kolejnymi sesjami konferencji. Tusk dobrze znanym zwyczajem, poszedł trochę "poharatać w gałę".Jak wiemy, czynność ta stała się powodem krytyki ze strony prawicy , która w ten sposób chce ukazać Tuska jako człowieka niepoważnego, być może obawiając się przyszłej konkurencji na krajowym podwórku z jego strony."Będąc w Argentynie, rób to, co Argentyńczycy" – możemy przeczytać w poście Donalda Tuska. Poza zdjęciami, na których uwieczniono byłego premiera w boiskowym szale, szef Rady Europejskiej pochwalił się również specjalną piłkarską koszulką, sprezentowaną mu przez organizatorów szczytu G20.W ten weekend w stolicy Argentyny trwa szczyt państw grupy G20 . Poza Donaldem Tuskiem w Buenos Aires przebywają m. in. Władimir Putin, Donald Trump i premier Wielkiej Brytanii Theresa May.