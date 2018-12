Premier interweniuje u Matki Boskiej. Modli się za rodaków, "którzy nie kochają Polski tak mocno jak my"

Premier Mateusz Morawiecki pomodlił się za Polaków • Screen z Twitter.com/RadioMaryja

P

remier Mateusz Morawiecki pomodlił się za Polaków w czasie obchodów 27. rocznicy powstania Radia Maryja. Zwrócił się do Matki Boskiej o pomoc. Przy okazji w wystąpieniu podzielił rodaków na tych lepszych - należących do Rodziny Radia Maryja oraz gorszych czyli tych, którzy nie mają z nią związków. Według niego, to właśnie ci nie kochają Polski.Na początku przemówienia zacytował fragment kościelnej pieśni: "Miej w opiece naród cały, niech rozwija się wspaniały". Następnie poprosił Matkę Boską Nieustającej Pomocy, by zgodnie z tekstem - wzięła pod opiekę cały naród. "Również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze. Tak jak my tutaj, tak jak cała Rodzina Radia Maryja". Jego słowa spotkały się z gromkimi brawami.Szef rządu złożył też życzenia Rodzinie Radia Maryja z okazji 27. rocznicy założenia rozgłośni i za to wszystko "co zrobiła dla Polski i Boga"."I żeby wszyscy, którzy trochę błądzą, jeszcze nie czują tak do końca tego piękna, które w słowie i wartościach związanych z Polską się mieszczą, żeby to wszystko pojęli, bo wtedy myślę tak naprawdę będziemy do głębi szczęśliwi. Bóg zapłać za wszystko, wszystkiego dobrego" – zakończył swoje wystąpienie.Premier Mateusz Morawiecki jest wielkim orędownikiem Radia Maryja i występuje na większych uroczystościach związanych z rozgłośnią. "To wspaniałe, że premier rządu, chrześcijanin jak ty i ja, chodzi do kościoła. To jednak ciężka patologia, gdy premier - jako premier - w tym kościele przemawia" – krytykował szefa rządu Szymon Hołownia . Morawiecki w lipcu wybrał się na Jasną Górę z pielgrzymką