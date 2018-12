Słowa, które mogą zaboleć. Tym komentarzem Boniek narazi się Polakom

Zbigniew Boniek mocno pocisnął po Polakach w swoim tweecie. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

J

I co z tego, jak 35 mln nie uprawia sportu,ma nadwagę ,częste problemy z krzywicą, o próchnicy zębów nie wspomnę. — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 2 grudnia 2018

ednym z głównych wątków, które w niedzielę przewijają się na Twitterze, jest losowanie grup eliminacyjnych Euro 2020. W jednym z komentarzy prezes PZPN ostro skrytykował Polaków. "35 mln nie uprawia sportu, ma nadwagę" – napisał.Zbigniew Boniek zostawił swój komentarz pod tweetem głównego koordynatora skautingu PZPN – Macieja Chorążyka. Chorążyk zauważył, że suma liczba ludności mieszkającej w pięciu krajach, z którymi reprezentacja będzie rywalizowała w czasie eliminacji Euro 2020, jest znacznie niższa od naszych 38 milionów."I co z tego, jak 35 mln nie uprawia sportu, ma nadwagę, częste problemy z krzywicą, o próchnicy nie wspomnę" – napisał Boniek. Być może prezesowi zależy na tym, żeby zmotywować Polaków do dbania o siebie, jednak słowa, których użył, są bardzo krzywdzące wobec osób nie mających wpływu na swój wygląd, choćby przez problemy zdrowotne.Za nami losowanie grup eliminacyjnych do Euro 2020. Losowanie miało miejsce w Dublinie. 55 drużyn zostało przydzielonych do dziesięciu grup. Polska reprezentacja, dzięki wysokiej pozycji w rankingu UEFA, była losowana z pierwszego koszyka, czyli w gronie faworytów.Nasza grupa G przedstawia się tak: Polska, Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia, Łotwa.