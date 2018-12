Fenomenalny powrót Żyły. W drugiej serii polski skoczek pokazał światową klasę

Piotr Żyła zaliczył fenomenalny awans w drugiej serii, ostatecznie stając na najniższym stopniu podium. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

P

#skijumping #NiznyTagil Dzisiaj Piotr Żyła zajął 3 miejsce i stanął 7 raz na podium w swojej karierze Dziękujemy. A Kamil Stoch zajął 4 miejsce. Wygrał Ryoyu Kobayashi a 2 miejsce zajął Johann Andre Forfang. Dziękujemy za emocje. pic.twitter.com/wxX2lIaFAk — KibicujRazemZNamiPL (@kibicujmy_razem) 2 grudnia 2018

o pierwszym skoku Piotra Żyły, ciężko było uwierzyć, że uda mu się wskoczyć do pierwszej trójki. Jednak w drugiej serii skoczek z Wisły pokazał światową klasę, zaliczając awans na najniższy stopień podium.Po pierwszej serii konkursu w Niżnym Tagile Żyła był dziesiąty. Taką pozycję dał mu skok na odległość 126 metrów. Do finałowej serii awansowała jeszcze dwójka Polaków – Kamil Stoch, który osiągnął 129,5 m, plasując się na piątym miejscu oraz Dawid Kubacki. Najmłodszy z trójki reprezentantów był 22. po skoku na 126 metrów.Druga seria to niesamowite awanse Polaków. Zaczęło się od Kubackiego, który w trudnych warunkach pofrunął na 127. metr, dzięki czemu wspiął się w górę o 11 pozycji, ostatecznie lądując na 11. miejscu.Świetny był również wynik Piotra Żyły , który skoczył 133 metry. Był to pierwszy ponad 130-metrowy skok w drugiej serii rosyjskiego konkursu. Wspaniała odległość pozwoliła sportowcowi zdobyć drugie podium w ten weekend. Lepsi byli tylko Johann Andre Forfang i zwycięzca dzisiejszych zawodów – Ryoyu Kobayashi.Ostatni prezentował się Kamil Stoch , który powtórzył odległość z pierwszej serii. As z Zębu zakończył na najgorszym miejscu dla sportowca – czwartym.Sobotni konkurs również przebiegł po myśli Piotra Żyły. Po skokach na 133 m i 131 m skoczek z Wisły był drugi.W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Piotr Żyła awansował na drugie miejsce z 285 punktami. Wyprzedza trzeciego Kamila Stocha, który traci do niego jedynie 9 oczek. Stawce przewodzi fenomenalny na starcie sezonu Ryoyu Kobayashi. Japończyk zgarnął już 420 punktów.