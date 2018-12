Koniec przyjaźni? Ujawniono, dlaczego Kaczyński zignorował urodziny Radia Maryja

Na 27. urodzinach Radia Maryja zabrakło Jarosława Kaczyńskiego. • Fot. screen z twitter.com/RadioMaryja

weekend Radio Maryja świętowało swoje 27 urodziny, na których obecna była niemal cała wierchuszka Prawa i Sprawiedliwości, na czele z premierem Mateuszem Morawieckim i większością ministrów. Niemal, bo na imprezie nie było Jarosława Kaczyńskiego. To wynik konfliktu prezesa PiS z Tadeuszem Rydzykiem.Obrazki z toruńskiej hali widowiskowej, w której odbyły się kolejne już urodziny Radia Maryja, obiegły weekendowe media. Furorę zrobiły szczególnie pląsy i śpiewy polityków Zjednoczonej Prawicy oraz Stanisław Piotrowicz z różańcem w ręku Uwagę zwrócił także brak Jarosława Kaczyńskiego, który w przeszłości o tej imprezie nie zapominał. – To nie przypadek, tylko efekt poważnego sporu prezesa PiS z ojcem Tadeuszem Rydzykiem – analizuje w "Super Expressie" ważny polityk partii rządzącej.Prezes PiS ostatni raz na urodzinach radia był w 2015 roku, ale w 2016 i 2017 przysłał specjalny list. Tym razem tego nie zrobił, co wywołało kuluarowe komentarze.– Po raz pierwszy prezes tak wyraźnie i oficjalnie odciął się od Radia Maryja. To efekt konfliktu z Tadeuszem Rydzykiem. Kilka razy były próby pojednania, nawet spotkania. Ale nic z tego nie wyszło – mówi informator "SE".Co wydarzyło się między oboma politycznymi potentatami prawicy? Po pierwsze, Tadeusz Rydzyk wcale nie zapomniał o wyrzuceniu z rządu Antoniego Macierewicza, Jana Szyszki i zdegradowaniu Beaty Szydło. Po drugie, redemptorysta coraz mocniej naciska na zaostrzenie przepisów aborcyjnych, co nie jest w politycznym interesie PiS. Po trzecie, od dłuższego czasu media Rydzyka otwarcie krytykują rząd, choćby za zapowiedzi zamknięcia hodowli zwierząt futerkowych.– Pewne jest jedno. Rydzyk nie poradzi sobie bez milionów od Kaczyńskiego, a Kaczyński potrzebuje wsparcia Rydzyka. Mimo tego konfliktu są na siebie skazani – kwituje nasz rozmówca – podsumował rozmówca tabloidu.źródło: se.pl