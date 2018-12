Zdjęcie posła Piotrowicza hitem internetu. Zobaczcie co ściska w dłoniach

Stanisław Piotrowicz wcześniej brał udział w akcji "Różaniec do granic" • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

oseł Stanisław Piotrowicz był jedną z osób zaproszonych na urodziny Radia Maryja. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo politycy PiS są stałymi bywalcami imprez stacji o. Tadeusza Rydzyka. W sieci jednak krąży zdjęcie z "nawrócenia" Piotrowicza - gorliwie się na nim modli.Internauci wypominają niechlubną przeszłość Stanisława Piotrowicza - wszak poseł PiS był PRL-owskim prokuratorem, odznaczonym przez komunistyczna władzę. Swoją prokuratorską karierę oparł na przynależności do PZPR . Do partii wstąpił w 1978 r., był w niej w okresie stanu wojennego i przetrwał aż do samego końca, do upadku PRL.Kiedy skończyły się czasy, w których duchowni byli prześladowani przez władze, Stanisław Piotrowicz stanął po ich stronie. W 2001 roku bronił księdza-pedofila z Tylawy , a teraz widzimy go rozmodlonego na mszy z okazji urodzin Radia Maryja. Zdjęcie z "nawrócenia", na którym ściska różaniec w ręku, szybko rozeszło się w internecie.Na uroczystościach pojawiło się mnóstwo polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. I to sama śmietanka - z wyjątkiem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu pomodlił się za tych "gorszych" Polaków , bo nie należących do Rodziny Radia Maryja.Oprócz niego na urodzinach pojawił się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa, były szef MON Antonii Macierewicz, były minister ochrony środowiska Jan Szyszko i były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.