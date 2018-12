Kwaśniewski namawia do tworzenia koalicji. "Wspólna lista europejska mogłaby wygrać wybory do PE"

Aleksander Kwaśniewski nawołuje do stworzenia wielkiej koalicji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

B

yły prezydent Aleksander Kwaśniewski chce namawiać polityków centrum i lewicy, żeby zjednoczyli siły i wystawili wspólną listę wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Tylko w ten sposób zdaniem Kwaśniewskiego przerwie się zwycięski marsz Prawa i Sprawiedliwości.– Wspólna lista europejska mogłaby wygrać wybory do PE i umożliwić powiedzenie PiS-owi, że wygraliśmy piąty raz – stwierdził podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim dla Polsat News były prezydent Aleksander Kwaśniewski.Kwaśniewski przyznaje, że toczą się rozmowy o wspólnej liście wyborczej. – Myślę, że to będzie jeden z głównych tematów konwencji, którą SLD zdaje się chce mieć w styczniu. Ja bym do tego namawiał – mówił Kwaśniewski. Jednocześnie były prezydent wskazuje, że Robert Biedroń powinien iść własną drogą. – Trzeba mu dać szansę – stwierdził polityk.Tymczasem Robert Biedroń nie zamierza bawić się w żadne koalicje. Według niektórych sondaży jego nienazwany jeszcze projekt to trzecia siła w Polsce. Przeciwnicy mówią, że ten projekt to wydmuszka, nie ma programu. – Okej, to w takim razie dajcie mi szansę. To umówmy się, że wystartuję oddzielnie i się sprawdzę – stwierdził w wywiadzie dla naTemat Robert Biedroń.źródło: Polsat News