Sensacyjny sondaż. Opozycja może pokonać PiS, ale jest warunek

Jeśli po zwycięstwo, to tylko w koalicji. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

ondaż przeprowadzony przez instytut Pollester dla "Super Expressu" to wielka nadzieja dla opozycji na pokonanie PiS-u. Partie wrogie obecnemu obozowi władzy mogą z nim wygrać. Ba - są w stanie uzyskać nawet połowę wszystkich głosów! Pod jednym warunkiem: muszą się zjednoczyć.Z najnowszego badania preferencji wyborców wynika, że tylko szeroka koalicja między partiami opozycyjnymi może im dać zwycięstwo w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sondaż Pollesteru dla "SE" wskazał, że na obecną chwilę PiS może liczyć na 38 proc. głosów. Zjednoczona opozycja ( PO , Nowoczesna, PSL-UED, SLD, Razem i Teraz) może zaś liczyć na 50 proc. głosów i przejąć tym samym władzę.Jeżeli rzeczywiście doszłoby do startu szerokiej koalicji opozycyjnej, w Sejmie znalazłoby się jeszcze jedno ugrupowanie. Ruch Kukiz'15 otrzymałby 8 proc. poparcia.Skomentowali to też politycy obu stron. Marek Ast z PiS, w rozmowie z tabloidem stwierdził, że partia "musi się mocno przed wyborami mobilizować i dobrze przepracować najbliższy rok, aby to Zjednoczona Prawica miała 50 proc. poparcia, a opozycja 38".Z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz oznajmiła, że jest zwolenniczką wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem, połączenie klubów: PO i Nowoczesnej, dałoby wyborcom sygnał, że KO to twardy, polityczny byt, który jest w stanie pokonać PiS.Przypomnijmy, według ostatniego sondażu dla portalu Onet.pl , Prawo i Sprawiedliwość w wyborach zdobyłoby 38,2 proc. poparcia. Druga w kolejności Platforma Obywatelska byłaby gorsza o 8 punktów procentowych. Na trzecim miejscu byłoby SLD z 8,2 proc., a na czwartym Kukiz'15 z 5,2 proc. poparcia.źródło: se.pl