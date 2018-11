Jest najświeższy sondaż partyjny. Drastyczny spadek notowań PiS, zyskuje PO bez koalicjantów

Jakie poparcie mają PiS, PO i inne partie? Ujawniono wyniki najnowszego sondażu. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta



ostatnim czasie opublikowano kilka "nowych" sondaży, ale przedstawiane dotąd dane pochodził co najmniej sprzed tygodnia. Sytuacja ta zmieniła się we wtorkowy wieczór, gdy stacja TVN w "Faktach" ujawniła wyniki badania Kantar Millward Brown SA, które przeprowadzono w dniach 19-20 listopada. Czyli w okresie, gdy już cała Polaka mówiła o aferze KNF.Dane te są alarmujące dla formacji rządzącej. Gdyby wybory odbywały się teraz, Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami z Solidarnej Polski oraz Porozumienia mogłoby liczyć tylko na 33 proc. głosów. "Tylko", ponieważ w porównaniu z poprzednim badaniem Kantar Millward Brown SA obóz "dobrej zmiany" stracił aż 5 punktów procentowych.Co dla ekipy z Nowogrodzkiej najistotniejsze, dokładnie o tyle samo wzrosły notowania Platformy Obywatelskiej, na którą zagłosowałoby aktualnie 26 proc. Polaków. W badaniu Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24 na trzecim miejscu ex aequo znalazły się Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz ruch Kukiz'15. Oba ugrupowania są w stanie osiągnąć 7-proc. poparcie.Na tym lista formacji zdolnych do przekroczenia 5-proc. progu wyborczego się kończy. Według Kantar Millward Brown SA, jedynie na 4 proc. głosów może liczyć Polskie Stronnictwo Ludowe, a 3 proc. Polaków popiera jeszcze Nowoczesną. 3-proc. wynik notuje także partia Razem. Jeszcze gorzej wypadają Wolność (czyli aktualna partia Janasza Korwina-Mikkego) oraz Ruch Narodowy, których wyniki mieszczą się w granicach błędu statystycznego.Jak informowaliśmy wcześniej, niedawno opublikowano wyniki badania pracowni IBRiS dla dziennika "Rzeczpospolita" , z którego wynikało, iż PiS popiera aż 40 proc. Polaków. Sondaż ten był jednak wykonany 13 listopada, gdy o kulisach afery KNF opinia publiczna dopiero się dowiadywała.źródło: "Fakty" TVN