Makabryczne ustalenia. Chodzi o zwłoki noworodka znalezione w sortowni odzieży w Kielcach

iemiecka policja wpadła na trop, który może pozwolić wyjaśnić sprawę makabrycznego odkrycia w sortowni używanej odzieży w Kielcach. Niemieckie służby znalazły zwłoki dziewczynki, która przypuszczalnie jest bliźniaczką dziecka, którego ciało znaleziono w listopadzie właśnie w Kielcach. Pokrewieństwo zostanie potwierdzone na podstawie badań DNA.Niemieccy policjanci zatrzymali w Duisburgu 35-letnią kobietę. W mieszkaniu, w którym przebywała, znaleziono zwłoki noworodka. W niemieckich mediach pojawiły się spekulacje, że może to być siostra bliźniaczka dziewczynki, której zwłoki owinięte w prześcieradła i torby foliowe odkryto dwa tygodnie temu w Kielcach w sortowni odzieży.Niemiecka policja na razie odmawia szczegółowych informacji. Wiadomo tylko, że ustalenie ewentualnego pokrewieństwa między noworodkami będzie możliwe po porównaniu DNA zwłok. Kieleccy śledczy wcześniej zwracali uwagę na to, że zwłoki dziecka przyjechały do Polski ukryte w transporcie używanej odzieży z Niemiec źródło: Frankfurter Allgemeine Zeitung