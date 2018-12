Kubica wraca do F1. Co wiadomo o jego życiu prywatnym?

Zainteresowanie jedynym polskim kierowcą w F1 znów wzrosło. • Fot. twitter.com/pknorlen

edno jest pewne: Robert Kubica dokonał rzeczy niemożliwej i po ciężkim wypadku podczas włoskiego rajdu wrócił do regularnego ścigania się w Formule 1. Wraz z przyszłorocznym powrotem polskiego kierowcy na tory wyścigowe wzrosło także zainteresowanie dość tajemniczym sportowcem. Roberta Kubicy nigdy nie było można nazwać sportowym celebrytą. Polski kierowca skrzętnie ukrywa swoje życie prywatne. Trudno go także znaleźć na okładkach tabloidów i na portalach plotkarskich. Coś jednak o życiu poza torem wyścigowym wiadomo.Kubica wychował się w Krakowie. Mieszkał w dzielnicy Grzegórzki. Jego rodzice to Artur i Anna, którzy rozwiedli się, gdy Robert miał kilkanaście lat. Zainteresowanie sportami samochodowymi wzięło się prawdopodobnie z pracy jego ojca, który zajmował się organizacją wyjazdów na wyścigi Formuły 1.Kilka lat temu media donosiły o związku Roberta Kubicy z Edytą Witas. Jednak polski kierowca ponad wszystko ceni sobie prywatność i nie wiadomo nawet, czy związek nadal trwa.Oprócz treningów niezbędnych do ścigania się w bolidzie, Robert Kubica uprawia kolarstwo. Trenował m.in. z Michałek Kwiatkowskim.Polski kierowca wróci do regularnego ścigania od początku przyszłego sezonu. W ostatnich dniach, na torze w Abu Zabi testował opony, które pojawią się w przyszłorocznych startach. Pierwszy wyścig z udziałem Kubicy zasiadającym za kierownicą Williamsa odbędzie się 17 marca 2019 roku na australijskim torze w Melbourne.