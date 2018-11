Kiedy pierwszy wyścig Roberta Kubicy w F1? Wiadomo, kiedy zasiądzie w bolidzie

Robert Kubica kierowcą startowym Williamsa od 2019 roku. • Fot. Przemek Wierzchowski/Agencja Gazeta

o już oficjalne, że Robert Kubica powróci w bolidzie na tory Formuły 1. Ale wielu kibiców już wpisuje i szuka w sieci, kiedy odbędzie się pierwszy wyścig z udziałem Polaka? My odpowiadamy i mamy dla nich garść faktów związanych ze startem Kubicy w F1.Polscy miłośnicy Formuły 1 są zachwyceni faktem, że Robert Kubica oficjalnie wraca do wyścigów tego elitarnego cyklu. Polak będzie podstawowym kierowcą Williams Racing Team. Towarzyszyć mu będzie na torze młody Brytyjczyk, George Russel.– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w trudnym okresie przez jaki przechodziłem w ostatnich latach. Droga powrotna do F1 nie była usłana różami. Jestem jednak podekscytowany tym, że będę startować w F1 w przyszłym roku – mówił podczas konferencji prasowej Robert Kubica.Wielu kibiców zadaje sobie to pytanie. Ale patrząc na kalendarz startów F1 w przyszłym roku wynika, że zobaczymy Polaka już 17 marca 2019 roku na torze w Melbourne w Australii. To tam Kubica powalczy o pierwsze od dziewięciu lat punkty w cyklu Grand Prix.Przypomnijmy, że ostatni raz Robert Kubica pojawił się w wyścigu na torze F1 podczas GP w Abu Zabi w 2010 roku. Zajął tam piąte miejsce. Potem w lutym 2011 roku, tuż przed startem nowego sezonu F1, wziął udział w rajdzie Ronde di Andora, gdzie uległ wypadkowi , który wyłączył go ze startów w Formule na kilka lat.Ale Kubica przez ten czas nie próżnował. Usiadł za kierownicą już 1,5 roku później. Brał wówczas udział w rajdach we Włoszech i Francji. Przyszła pora na WRC2 (wygrał pięć z siedmiu rajdów), kolejno zaś awansował w WRC. Potem był kierowcą testowym i rezerwowym Williamsa, aż w końcu doczekał sie powrotu do walki o punkty w F1.Tor w Melbourne jest dla Kubicy dość szczęśliwy. To właśnie na nim, w 2010 roku otarł się o pierwsze miejsce zajmując ostatecznie drugą lokatę. Polak musi jedynie uważać na błędy kolegów podczas wyścigu, bo w 2009 roku, właśnie przez taki błąd Sebastiana Vettela przedwcześnie zakończył wyścig. Jak będzie 17 marca 2019 roku? Przekonamy się wkrótce. Tymczasem team Kubicy Willimas Racing Team zyskał nowego partnera. Został nim PKN Orlen