Nowoczesna pęka w szwach? Narasta spór między Lubnauer a Gasiuk-Pihowicz

Szefowa Nowoczesnej i jej zastępczyni mają zupełnie inny pogląd na przyszłość współpracy z PO w ramach Koalicji Obywatelskiej. • Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

pór między szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer, a jej zastępczynią i przewodniczącą klubu parlamentarnego Kamilą Gasiuk-Pihowicz, jest coraz bardziej wyraźny. Obydwie mają zupełnie inną wizję współpracy z Platformą Obywatelską w ramach Koalicji Obywatelskiej.Ten spór może mocno zaważyć na przyszłości Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer i Kamila Gasiuk-Pihowicz, dwie najważniejsze osoby w partii, bardzo różnią się w ocenie tego, jak powinna wyglądać współpraca ich ugrupowania z Platformą Obywatelską w ramach Koalicji Obywatelskiej.Lubnauer jest szefem partii od czasów, gdy Nowoczesną przestał rządzić Ryszard Petru . Przewodnicząca nie chce słyszeć o tworzeniu wspólnego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. I choć opowiada się za współpracą, to niezależność Nowoczesnej jest dla niej warunkiem sine qua non współpracy z PO.Innego zdania jest Kamila Gasiuk-Pihowicz . Szefowa klubu parlamentarnego Nowoczesnej w wywiadzie udzielonym Tomaszowi Lisowi wyznała, że opowiada się za utworzeniem wspólnego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W praktyce oznaczałoby to wzmocnienie KO, ale kosztem Nowoczesnej, której pozycja w sondażach jest coraz słabsza.– Dominujący jest głos, że chcemy zachować swoją programową niezależność – powiedziała w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Katarzyna Lubnauer. Szefowa partii zapewniła, że napewno spotka się z Gasiuk-Pihowicz, by omówić tę różnicę zdań ze swoją zastępczynią. W środę ma dojść do spotkania władz Nowoczesnej.źródło: RMF FM