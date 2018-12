Jeszcze nie wsiadł, a już rozrabia. Wałęsa ujawnił strój, w którym poleci z Andrzejem Dudą

Lech Wałęsa już wie, jak ukraść show Andrzejowi Dudzie podczas wspólnego lotu do USA. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

normalnym kraju taki lot nie byłby sensancją, ale jesteśmy w Polsce i wspólny lot Lecha Wałęsy z Andrzejem Dudą w jednym, prezydenckim samolocie urasta do rangi wydarzenia epokowego. I rozrywkowego: już teraz wiadomo, że strój Lecha Wałęsy znajdzie się na tysiącach memów.– Lech Wałęsa poleci z Andrzejem Dudą w jednym samolocie na uroczystości pogrzebowe George'a Busha – ustaliło naTemat w swoich źródłach w Kancelarii Prezydenta po kilkunastu godzinach medialnych spekulacji, co może oznaczać zadeklarowana przez rzecznika Andrzeja Dudy "pomoc w organizacji wylotu".Nie wszystko było jednak takie oczywiste. Jak się dowiadujemy, prezydencki Gulfstream dysponuje ograniczonym miejscem, stąd przejściowe problemy logistyczne. Miejsce dla Lecha Wałęsy znalazło się od razu, gorzej z fotelem dla asystenta byłego prezydenta. Ten poleci ostatecznie samolotem rejsowym na koszt Kancelarii Prezydenta.Już teraz jednak wiadomo, że to Lech Wałęsa będzie najczęściej fotografowanym członkiem delegacji. Jak zadeklarował w rozmowie z Polsat News , do USA poleci w koszulce z napisem "Konstytucja". Ten element stroju legendarny przywódca "Solidarności" zaprezentował już podczas wyborów samorządowych oraz na procesie z Jarosławem Kaczyńskim.– Jeżeli nie dojdziemy do wolności, do trójpodziału władzy, to proszę mnie do trumny włożyć też w tej koszulce – oświadczył były prezydent.Wylot do USA już we wtorek wieczorem.