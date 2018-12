"Ludzie dzwonią, pytają jak zorganizować wesele". Hrabianka von Hochberg zrobiła reklamę Zamkowi Książ

Ślub hrabianki Carolin von Hochberg na zamku Książ wywołał ogromne zainteresowanie. • Fot. Facebook/Zamek Książ w Wałbrzychu

Ślub niemieckiej hrabianki na Zamku Książ był wydarzeniem ostatniej soboty. Carolin von Hochberg na co dzień mieszka w Lubece, ale rok temu odwiedziła zamek przodków, zakochała się w nim, i właśnie tu postanowiła zorganizować wesele. Okazuje się, że chcąc nie chcąc, rozsławiła zamek nie tylko na Polskę. – Dzwonią zagraniczni dziennikarze, ale też nasiliły się pytania, jak zorganizować u nas wesele – słyszymy na zamku.Przypomnijmy – to był pierwszy niemal od 100 lat ślub członka rodziny Hochbergów na Zamku Książ, który był w posiadaniu rodziny do 1943 roku. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. Ślubem żył nie tylko zamek, Wałbrzych i okolice. Zrobiło się o nim głośno w Polsce, ale też poza jej granicami.– Jeszcze w dniu ślubu skontaktowała się z nami dziennikarka "Der Spigel", we wtorek rano mieliśmy telefon z "Daily Mail". Ciągle ktoś dzwoni. Hrabianka Carolin von Hochberg zrobiła reklamę naszemu zamkowi. Jest nam ogromnie miło, że wydarzenie historyczno-sentymentalne stało się tak świetną promocją dla zamku – mówi naTemat Mateusz Mykytyszyn, rzecznik zamku.Od sześciu lat jest szefem Fundacji Księżnej Daisy von Pless na Zamku Książ i to m.in. dzięki jego kontaktom w książęcej rodzinie możliwe było zorganizowane hrabiowskiego ślubu. "Miałam studniówkę w Zamku Książ, a co dopiero mieć piękny ślub.. Super sprawa!", "Zamek nasza chluba, więcej takich ślubów wszyscy powinni zobaczyć Książ" – komentują internauci.Mateusz Mykytyszyn mówi, że dostaje teraz telefony z pytaniami, co słychać u hrabianki, co się z nią dzieje. A także, że od dnia jej wesela nasiliły się telefony w sprawie organizacji wesela na Zamku Książ. Choć minęło dopiero kilka dni, już dało się to zauważyć. Ludzie dzwonią i pytają, choć śluby na zamku organizowane są od lat. W różnych wariantach cenowych.– Możemy zrobić bardzo luksusowy ślub, ale też na mniej zasobny portfel. Goście będą zachwyceni, w każdym przypadku panna młoda poczuje się jak królowa. Potrafimy zorganizować bajkowy ślub dla każdego. Zależy nam na tym, żeby ludzie mieli piękne wspomnienia i chcieli do nas wrócić. Chcielibyśmy, by śluby u nas były uznawane za najpiękniejsze w Polsce i jedne z najpiękniejszych w Europie – słyszę.I bez ślubu hrabianki zainteresowanie od lat jest tak ogromne, że zapisy są na dwa lata do przodu. – Ale koniecznie trzeba dowiadywać się o dostępności. Czasem ktoś wpłacił zaliczkę, a potem zmieniają mu się plany i termin się zwalnia. Za każdym razem zapraszamy do kontaktu –uprzedza Mateusz Mykytyszyn.Pytam o cenę średniej wielkości przyjęcia. – W złotówkach, euro, czy funtach? – pyta Mateusz Mykytyszyn.– A jak najczęściej podajecie?– To zależy. Jesteśmy bardzo elastyczni. Z całej Polski przyjeżdżają ludzie, by się pobrać. Ale mamy dużo międzynarodowych ślubów. Państwo młodzi przyjeżdżali do nas nawet z USA i Australii. Ostatnio był mieszany ślub polsko-brazylijski.Dlaczego wybierają akurat Zamek Książ? – To jedna z najpiękniejszych i największych rezydencji arystokratycznych w Polsce, która w dużym stopniu zachowała swój splendor. Czasami decydują względy sentymentalne, że ktoś miał przodków w Polsce. A czasem państwo młodzi lubią niestandardowe rozwiązania i nie przeszkadza im wyprawa na drugi koniec świata. Najczęściej jednak jedno z państwa młodych jest z Polski – odpowiada.Na ślubem czuwa wówczas koordynator międzynarodowy. W przypadku hrabianki von Hochberg była tylko trójka gości, która mówiła po polsku. W takich sytuacjach jest potrzebna osoba, która mówi w określonych językach.Wracając do cen. Ustalamy, że podamy w euro. – Ślub z taką oprawą, jaką mieliśmy w sobotę, to szacunkowy koszt od 8 do 10 tysięcy euro – słyszymy. Ale, jak mocno podkreśla nasz rozmówca, koszt cały czas się zmienia, trudno podać konkretną kwotę. W Książu można wziąć nie tylko ślub, ale zorganizować też sesję fotograficzną.– Osoby planujące ślub w Zamku Książ będą zaskoczone, że cena jest przystępna. Mimo tego, czy państwo młodzi będą jedli ostrygi, czy marchewkę z groszkiem. Wszystko zależy od gustu państwa młodych, liczby osób, atrakcji – mówi rzecznik zamku.Zdarza się, że goście chcą mieć, na przykład, pokaz walk rycerskich na dziedzińcu. Albo nocne zwiedzanie zamku, z duchami. Mogą zamówić koncert muzyki klasycznej albo przejażdżkę tramwajami konnymi po parku. Jak ślub jest zimą, mogą być przejażdżki saniami.Są otwarci na propozycje. Tylko raz zdarzyło im się odmówić – szejkowi jednego z państw arabskich, który chciał wjechać kawalkadą konną do sali Maksymiliana: – Na to się nie zgodziliśmy. Zabytek jest zbyt cenny, nie wszystko jest na sprzedaż. Uznaliśmy to za niepoważną propozycję.Hrabianka też miała prośby. Na przykład taką, by zamek pomógł znaleźć stylistkę i fryzjerkę. Na krótkim nagraniu zamieszczonym na Facebooku dziękuje z mężem za wspaniały ślub.Carolin von Hochberg zakochała się w zamku przodków i już planuje, by tu wrócić. Jak słyszymy, państwo młodzi mają przyjechać w marcu, by wziąć udział w specjalnym, ważnym dla Wałbrzycha wydarzeniu.