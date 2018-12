To się naprawdę dzieje. Ujawniono, że ojciec Rydzyk zakłada własną partię polityczną

Tadeusz Rydzyk zakłada nową partię polityczną. Ruch Prawdziwa Europa ma walczyć o katolickie wartości w Parlamencie Europejskim. • Fot. Łukasz Kolewiński / Agencja Gazeta

O

jciec Tadeusz Rydzyk postanowił ostatecznie zakpić z konstytucyjnego rozdziału państwa od kościoła i tworzy własną partię polityczną. Redemptorysta już złożył dokumenty rejestracyjne w sądzie, teraz układane są listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego – ustaliła Wirtualna Polska.Na polskiej scenie politycznej pojawi się nowa partia. Ruch Prawdziwa Europa ma przywrócić prawdziwe wartości katolickie oraz walczyć z ateizmem, neomarksizmem, nihilizmem i hedonizmem. Za powołaniem nowej partii stoi ojciec Tadeusz Rydzyk . Dokumenty konieczne do rejestracji partii politycznej wpłynęły już do Sądu Okręgowego w Warszawie.Trudno dziś powiedzieć, na ile powstanie nowej partii jest realną próbą wejścia Rydzyka do polityki, a na ile to swoisty szantaż polityczny, mający na celu wymuszenie ustępstw ze strony prezesa PiS. Wiadomym jest, że Rydzykowi zależy na tym, żeby "jego ludzie" mieli jak najlepsze miejsca na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego.Jak informuje Wirtualna Polska, pośród członków nowej partii wymieniani są były poseł PiS i były wiceprezes PZU Andrzej Jaworski, były minister ochrony środowiska Jan Szyszko, europosłanka Urszula Krupa, posłanka Gabriela Masłowska, posłanka Anna Sobecka i europoseł Mirosław Piotrowski. Można przypuścić, że kolejne nazwiska pojawią się wkrótce.Jarosław Kaczyński i kierownictwo PiS wiedzą o inicjatywie Rydzyka. Nie można wykluczyć, że to właśnie informacje o założeniu nowej partii sprawiły, że Jarosław Kaczyński nie przybył na niedzielne urodziny Radia Maryja do Torunia. Pytanie, czy była to z jego strony zagrywka taktyczna, czy jest to zapowiedź wielkiej wojny na prawicy?źródło: wp.pl