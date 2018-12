"Kto z Was był na "Klerze", przyznajcie się?" Ojciec Rydzyk surowo do tych, którzy byli w kinie

Ojciec Rydzyk na 27. urodzinach Radia Maryja wypowiedział się krytycznie o filmie "Kler"Wojciecha Smarzowskiego. • Fot. Screen / Twitter / Radio Maryja

– Kto z was był, ręka do góry, na filmie "Kler"? Przyznajcie się, jak żeście dołożyli pieniądze do tamtej kasy, żeby dalej szkodzili – tak zwracał się do publiczności ojciec Tadeusz Rydzyk na 27. urodzinach Radia Maryja. Skrytykował Polski Instytut Sztuki Filmowej, który dotował film Wojciecha Smarzowskiego.– Katolicy trzymają z katolikami, Polacy trzymają z Polakami, i to będzie normalne. I macie tu księży, pokażcie, to który z nas jest taki, jak na tym filmie "Kler" – dodał ojciec dyrektor Radia Maryja.Jako przeciwwagę dla "Kleru" ojciec Rydzyk podał przykład filmu "Nędzarz i madame", który opowiada o losach Alberta Chmielowskiego, opiekuna ubogich. – I wiecie co? Zwróciliśmy się do takiej organizacji PISF - Polski Instytut Sztuki Filmowej. Oni dają pieniądze na filmy. Ile nam dali? Dwa pół dnia na dzień. To mniej więcej tak, jak Gomułka – mówił duchowny.– Gomułce mówili, że potrzebujemy Lwów i Kijów, pamiętacie? On mówił: lwów to macie pod dostatkiem w zoo, a kijów to dostaniecie. To mniej więcej tak samo dali nam teraz, ale na film "Kler" dali. Zobaczcie, ile jeszcze trzeba zmienić w Polsce – argumentował ojciec dyrektor.W kontekście 27. urodzin Radia Maryja głośno było o udziale w uroczystości w Toruniu polityków PiS. Mateusz Morawiecki modlił się za rodaków , którzy "nie kochają Polski tak mocno jak my".Pokazano zdjęcie komunistycznego prokuratora Stanisława Piotrowicza, który rozmodlony trzymał różaniec w ręku . A także film z politykami PiS i członkami rządu, którzy tańczą trzymając się za ręce w rytm kościelnej pieśni Abba Ojcze źródło: " Do Rzeczy