Olbrzymi dług Magdy Gessler. Sąd zdecydował, że gwiazda TVN musi oddać 700 tys. zł

godnie z tym, co napisał tygodnik "Twoje Imperium", Magda Gessler będzie musiała oddać 700 tys. złotych swojemu byłemu przyjacielowi Wojciechowi Ziemskiemu. Innego zdania jest prawnik restauratorki.– Przez kilka lat obiecywała spłatę pożyczki: najpierw w kilku ratach, potem – po 10 tysięcy miesięcznie – mówił Ziemski w wywiadzie dla "Twojego Imperium". – Godziłem się na wszystkie propozycje, ponieważ wydawało mi się, że łączy nas przyjacielska relacja, więc chciałem iść jej na rękę. Ale pieniędzy nie było. Magda jak to Magda, zaczęła mnie unikać – dodaje.Z tego, co podaje tabloid, Magda Gessler była winna swojemu przyjacielowi 310 tys. złotych. Po wielu latach bezskutecznego odzyskiwania pieniędzy, sprawa trafiła do sądu. Ten opowiedział się ponoć po stronie Ziemskiego, wobec czego restauratorka ma spłacić dług powiększony o odsetki, które podwoiły sumę. Tak wynika z artykułu "Twojego Imperium".– Zawsze był powód, by mnie zbyć. W pewnym momencie powiedziałem wyraźnie: "najpierw spłać pożyczkę, a potem żyj sobie jak królowa" – mówił Ziemski.Portal Plejada.pl skontaktował się z pełnomocnikiem gwiazdy TVN . Zdaniem prawnika, całość długu została spłacona, jednak pracownik Gessler , wykonujący przelewy na konto Ziemskiego, często nadawał im niewłaściwe tytuły. Dodatkowo pieniądze częściej wędrowały na konto żony byłego przyjaciela Gessler. Dlatego sąd II instancji nie uznał dowodów wpłat.– Cała kwota została spłacona! Co więcej, Pan Wojciech Ziemski nie wspomina, że ma dług względem Magdy Gessler i to stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, na kwotę zbliżoną do kwoty spłaconej przez Magdy Gessler pożyczki. Magda Gessler po ogłoszeniu wyroku złożyła oświadczenie o potrąceniu – poinformował.Restauratorka znana z programu "Kuchenne Rewolucje" chwaliła niedawno działanie medycznej marihuany . – Nie podpowiadam, żeby codziennie palić trawkę, chociaż jest lepsza od papierosów i ewidentnie wpływa na humor oraz ogólny stan psychiczny, ale warto wiedzieć, jak się można ratować – tłumaczyła restauratorka.Źródło: "Twoje Imperium", Plejada.pl